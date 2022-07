AZ'er Tijjani Reijnders wil meer: "Nu op een leeftijd dat ik alles moet spelen"

Tijjani Reijnders was aanvoerder in de eerste oefenwedtrijd van AZ - NH Sport / Stephan Brandhorst

Reijnders wordt daarmee beloond voor zijn bewezen diensten in de afgelopen jaren. Steeds vaker kwam hij afgelopen seizoen voor in de plannen van trainer Pascal Jansen. "We moeten zorgen dat hij de concurrentiestrijd voortzet op het middenveld. Tijjani moet het de anderen zo moeilijk mogelijk maken. Daarmee geeft hij zijn ontwikkeling een nieuwe impuls", aldus de oefenmeester.

Belangstelling van FC Twente

Zelf ziet Reijnders ook in dat hij dit seizoen echt aan spelen toe moet komen. "Voor mijn ontwikkeling is het nodig om veel wedstrijden te spelen", zegt de middenvelder die in de belangstelling van FC Twente staat. "Ik ben nu op een leeftijd dat ik een heel seizoen moet draaien. Daar kijk ik ook naar. Dat is belangrijk voor mij."