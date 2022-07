AZ begint uitstekend aan oefencampagne met onbezorgde winst op PEC Zwolle

AZ is goed begonnen aan de oefencampagne van het nieuwe eredivisieseizoen. Op het veld van V.V. Dirkshorn werd de eerste oefenwedstrijd met 3-1 gewonnen van eerstedivisionist PEC Zwolle.

Mees de Wit over zijn eerste wedstrijd voor AZ - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de openingsfase van het duel liet AZ er geen gras over groeien. De ploeg van trainer Pascal Jansen kwam al na tien minuten op voorsprong door Yusuf Barasi. De 19-jarige spits schoot op aangeven van Myron van Brederode de 1-0 binnen. Het publiek in Dirkshorn hoefde niet lang te wachten op de tweede goal van AZ. Halverwege de eerste helft was het de nieuwe aanwinst Mayckal Lahdo die voorsprong verdubbelde.

Pascal Jansen over het ontbreken van Owen Wijndal - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de tweede helft stond er bij AZ een geheel ander elftal op het veld, maar dit ging niet ten koste van het spel. Ook in het tweede bedrijf waren de Alkmaarders de bovenliggende partij. Het overwicht resulteerde al snel in de 3-0. Vangelis Pavlidis werd diep gestuurd en de Griekse spits rondde koelbloedig af.

Niet de nul

Het lukte AZ uiteindelijk niet om de nul te houden. Chardi Landu zorgde namens de Zwollenaren voor de 3-1 door oog in oog met doelman Peter Vindahl koelbloedig af te ronden. De zege kwam in de slotfase verder niet meer in gevaar.

AZ vertrekt maandag voor een trainingskamp naar het Gelderse Epe. Op woensdag 8 juli wordt daar geoefend tegen PAOK uit Griekenland.