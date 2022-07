Oefenwedstrijd AZ - PAOK wordt toch zonder publiek gespeeld

"Op last van de lokale autoriteiten is dit echter teruggedraaid, waardoor er geen supporters van beide ploegen aanwezig kunnen zijn". meldt AZ op de website. Afgelopen weekend oefende AZ voor het eerst in aanloop op het nieuwe seizoen. In Dirkshorn konden honderden fans genieten om hun club weer in actie te zien.

De wedstrijd AZ - PAOK begint morgen om 18.00 uur in Epe. AZ verblijft daar sinds gisteren op trainingskamp. Aan het einde van de week reist de selectie af naar Griekenland voor een oefenduel met de Griekse kampioen Olympiakos.