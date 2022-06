Einde aan treinrukkerij in Hoorn; gearresteerde man (24) bekent dat hij het was

De politie heeft een 24-jarige Horinees opgepakt voor de reeks treinruk-incidenten. Afgelopen twee maanden werden meerdere vrouwen en minderjarigen het slachtoffer van een schennispleger, die in het bijzijn van hen, zich in de coupé begon te masturberen. De verdachte is door de zedenpolitie verhoord en heeft inmiddels zijn daden bekend.

De verhalen rondom een treinrukker bij rondom station Hoorn stapelen zich op - Tom de Vos

De verhalen over een treinrukker rondom station Hoorn stapelden zich de afgelopen twee maanden op. Steeds meer slachtoffers meldden zich bij zowel NH Nieuws als de politie, waar het aantal aangiftes hoog opliep. De politie startte daarom een onderzoek naar de schennispleger, die voornamelijk op en rondom station Hoorn actief lijkt te zijn. Inmiddels zijn een aantal van de slachtoffers door de politie ingelicht over de arrestatie. De man blijft langer vastzitten en het onderzoek wordt voortgezet. In een tweet laat de politie weten dat er op basis van aangeleverde camerabeelden van de NS, een 24-jarige man uit Hoorn is aangehouden.

De politie heeft donderdagmiddag 23 juni jl. in het onderzoek naar verschillende schennisplegingen in de trein, een 24-jarige man uit #Hoorn aangehouden. Lees meer: https://t.co/vN1ZOJ63Id — Politie NoordHolland Noord (@POL_NHN) June 24, 2022

Opgelucht De NS is opgelucht dat de dader is opgepakt en heeft bekend. "We willen dat onze reizigers zich veilig voelen", vertelt Eelco van Asch, lid Raad van Bestuur NS. "We zijn de politie dankbaar voor deze snelle aanhouding, die dankzij het uitvoerige cameratoezicht mogelijk was. Na veroordeling gaan we over tot een ov-verbod. Zo voorkomen we dat onze reizigers nog met deze man te maken krijgen.”