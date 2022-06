Nadia (24) en Milou (28) zien viezerik in trein: "Zijn kwakje lag nog op de grond"

Nadia voelt de rillingen nog steeds over haar lijf als ze er aan terugdenkt en ook Milou kijkt er nog met veel ongeloof op terug. Beide vrouwen waren de afgelopen weken getuige van een man die zich aan het bevredigen was in de trein op het traject richting Hoorn. Nadia heeft het zelfs twee keer meegemaakt: "Het is echt een smeerlap."

Tom de Vos

De Hoornse Nadia reist dagelijks met de trein vanwege haar studie en werk. Ook deze middag rond 1500 op 16 mei. Ze stapt in bij Kersenboogerd. "Hij stapt in bij station Hoorn. Ik zit in het bovenste gedeelte van de trein en hij zit verderop in de coupé, in de richting waar ik naartoe kijk." Ze ziet dat de jongen gek met zijn vingers doet, ze maar besluit er verder geen aandacht aan te schenken en zet haar muziek op. Nadia probeert de jongen te negeren, maar ziet opeens iets geks. "In mijn ooghoek zie ik ineens zijn hand op en neer gaan. Ik geloof mijn ogen niet en verstijf." Nadia ziet dat hij het masturberen afmaakt en weggaat. Twee minuten later komt de conductrice langs. "Ik zit dan nog steeds te shaken." Ze ziet dat er iets goed mis is. "Ze neemt me mee naar de andere coupé, waar de schennispleger zojuist zijn daad heeft gedaan. Ze wil bijna op dezelfde stoel zitten, maar dan zeg ik dat daar die jongen net heeft gezeten. Als ik goed kijk, zie ik dat zijn kwakje nog op de grond ligt."

Quote "Het is zo vies en je voelt je gewoon een object. Het is echt een smeerlap" Nadia (24)

De conductrice reageert geschrokken en laat aan Nadia weten dat er een schoonmaakploeg komt om het op te ruimen. "Verder kan ze op dat moment niks voor mij doen, omdat het geen heterdaad was", vertelt Nadia gefrustreerd. Ze voelt nog steeds de rillingen over haar lijf als ze er aan terugdenkt. "Op dat moment denk ik niet na om 112 te bellen en er bekruipt mij zo'n rotgevoel. Het is zo vies en je voelt je gewoon een object. Het is echt een smeerlap." Maar daar blijft het niet bij Op 4 juni is het opnieuw raak - Nadia zit, zonder dat zelf te weten, opnieuw met waarschijnlijk dezelfde schennispleger in de coupé. Dit keer als ze met de intercity vanuit Kersenboogerd naar Amsterdam reist. "Ik zit op een vierzitsbank, kijk naar buiten door het raam en ik zit met mijn rug naar hem toe", legt Nadia uit. "Op dat moment zie ik dus helemaal niet dat hij op de vierzitsbank naast mij is komen zitten." Een medepassagier die in de vierzitsbank daarvoor zit, valt wel iets op. "Zij heeft tussen de stoelen door recht zicht op hem", vervolgt Nadia. "Zij ziet dat de jongen zichzelf begint te bevredigen, staat in paniek op en gaat eersteklas zitten. Daarna komt ze terug naar mijn coupé, maar toen was hij al weg. Hij heeft haar waarschijnlijk zien opstaan en dacht: Ik smeer 'm."

De verhalen rondom een treinrukker bij rondom station Hoorn stapelen zich op - Tom de Vos

De vrouwen beginnen met elkaar te praten. Nadia: "Ik vraag aan haar: Is alles oké? Waarop zij zegt: Er zat een man naast jou zichzelf af te trekken. En ik denk dan echt: Are you f*cking kidding me?" Ook bespreken ze hoe de jongen er uit ziet. "En die omschrijving van de jongen komt voor 95 procent overeen met mijn eerste confrontatie op 16 mei. Het is een Nederlandse jongen met donker haar en hij heeft een donker trainingspak aan", somt Nadia op. Oók slachtoffer Ze is niet de enige, want ook de Zweedse Milou meldt zich bij de redactie met een soortgelijk verhaal. Het is 3 mei als zij na lange tijd op bezoek gaat bij haar tante. Ze zit in de intercity van Amsterdam naar Hoogkarspel. "Ik zit op een vierzitsbank en scroll door mijn telefoon als ik opeens een gek geluid hoor verderop in de coupé."

Quote "Ik zal het niet snel meer vergeten" milou (28)

Ze kijkt uit haar raampje en ziet in de weerspiegeling een man. "Hij kijkt tussen de bankjes door naar mij en hij is zich aan het aftrekken." Uit ongeloof pakt ze gechoqueerd haar spullen en gaat ergens verderop zitten. "Hij verlaat bij station Hoorn de trein. Omdat hij een mondkapje en capuchon op had, heb ik hem niet goed kunnen zien." Wel vindt ze hem er jong uit zien en een Nederlands uiterlijk hebben. "Als ik hem op de foto zie zou ik hem gelijk herkennen." Milou blikt met veel ongeloof terug op het incident: "Ik zal het niet snel meer vergeten." 'Noodnummer werkt niet' Nadia en Milou hebben het incident gemeld bij de NS. Ook hebben ze inmiddels aangifte gedaan. De vrouwen zijn niet te spreken over de NS, want het noodnummer werkt volgens hen niet. "Als je wordt aangerand dan is er echt geen mogelijkheid om een nummer in te toetsen. Dan is het al te laat", stelt Milou. "Ik voel mij niet serieus genomen door de NS", vult Nadia aan. "Ik ga met een minder prettig gevoel de trein in. Helemaal omdat ik weet dat de NS helemaal niks met mijn melding doet. De conducteur zegt simpelweg: Bel het noodnummer. Maar dat helpt niks..."

Quote "Ik ga met een minder prettig gevoel de trein in" nadia (24)

De NS zoekt nog uit wat er met de meldingen van Nadia en Milou is gebeurd. "Op dit moment kan ik daar nog geen antwoord op geven", zegt woordvoerder Van der Vis. "Maar als het klopt wat ze zeggen dan snap ik best dat ze zich niet serieus genomen voelen als er geen reactie komt." Volgens de woordvoerder blijft het belangrijk dat reizigers een melding maken van incidenten in de trein. "Het is verschrikkelijk voor die meiden en wij tolereren dit absoluut niet. Bel 112 indien zoiets mocht gebeuren, spreek een andere reiziger aan en ga nooit alleen in een coupé zitten."

Slachtoffer(s) Ben jij of ken jij iemand die tijdens een treinreis, tussen Amsterdam en Hoogkarspel, is lastig gevallen door een schennispleger en wil je je verhaal doen? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]