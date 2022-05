Boosheid en verontwaardiging over aanranding 19-jarige in trein: 'NS doet te weinig'

"De NS doet te weinig om seksueel geweld tegen te gaan." Dat zegt Iva Bicanic, landelijk hoofd Centrum Seksueel Geweld , nadat een 19-jarige vrouw veertig minuten lang werd betast en aangerand in een trein van Amsterdam naar Alkmaar. "We waren geschokt, maar niet verbaasd", reageert ook Emma de Miranda, medeoprichter van de beweging SAY NO MORE, die al tijden strijdt tegen seksuele intimidatie in het openbaar vervoer.

De zaak staat niet op zichzelf, legt Iva Bicanic van Centrum Seksueel Geweld uit tegen NH Nieuws. "Wij krijgen vaker mensen die ons benaderen, omdat ze in de trein seksueel geweld hebben meegemaakt. Als je gaat googelen op 'misbruik trein' of 'aanranding trein', zie je wat er allemaal gebeurt. Het is onvoorstelbaar." Volgens de politie kon het slachtoffer pas op het station van Alkmaar alarm slaan. Waarom er tijdens veertig minuten lang geen conducteur of andere medewerker door de trein liep, kon een NS-woordvoerder tegenover NOS gisteren niet verklaren. Bicanic stelt dat NS zich onvoldoende verantwoordelijk voelt voor treinreizigers. "Ze denken: deze persoon zit in een soort van openbare ruimte, daar is diegene zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt."

Ook op de uitnodiging om bij het georganiseerd protest aanwezig te zijn, werd volgens haar nooit gereageerd. Op de vraag welke maatregelen de NS neemt na de aanranding van de 19-jarige vrouw, laat de woordvoerder tegenover NH Nieuws weten eerst het onderzoek van de politie af te wachten. "Dit moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en hoe het kon gebeuren. Aan de hand daarvan kunnen we kijken of en wat nodig is."

Eerder wilden Emma De Miranda en haar compagnon van SAY NO MORE met NS om tafel voor een campagne tegen seksuele intimidatie. Met ideeën als: trainingen voor medewerkers om gedrag te herkennen en slachtoffers te begeleiden, speciale noodknoppen voor reizigers, en campagnes op perrons, hoopten ze samen tot oplossingen te komen. "We nodigden NS uit samen om tafel te gaan voor een oplossing. Er werd ons gevraagd een mail te sturen, maar hier is nooit iets mee gedaan", laat De Miranda weten.

De Miranda van SAYNOMORE heeft weinig vertrouwen in de NS. "In 2019 hebben we ook cijfers opgevraagd bij NS over het aantal meldingen. Het waren er in totaal zo'n tweehonderd. Dit zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Het aantal meldingen was voor de NS blijkbaar niet genoeg om het probleem concreet aan te pakken."

In het bericht van de politie over de aanranding in de trein wordt verwezen naar een telefoonnummer van NS, om hulp in te schakelen. Als het aan het aan Iva Bicanic ligt, wordt dit telefoonnummer vervangen door het nummer van Centrum Seksueel Geweld. "Daar werkt de politie nauw samen met hulpverleners. Daar weten ze precies wat ze moeten doen."

Volgens Bicanic moet de NS op de trajectborden standaard de zin toevoegen: 'Heeft u zich tijdens deze reis onveilig gevoeld of bent u seksueel benaderd, bel dan het nummer...'

Ook is het nummer van de NS volgens Bicanic momenteel slecht bereikbaar. "Seksueel Misbruik is een maatschappelijk probleem dat alleen opgelost kan worden als iedereen er iets aan doet. Ook de NS."

'Sla het nummer op in je telefoon'

De Miranda van SAYNOMORE vult aan: "Wat ik goed vind, is dat de NS wel een soort uitweg biedt. Maar het jammere is dat het nummer dus niet zichtbaar is op stations en in treinen. Er wordt gezegd: 'sla het nummer op in je telefoon'. Hiermee wordt direct de verantwoording bij de treinreiziger neergelegd."

Volgens De Miranda is het nu zaak dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid zich over de kwestie buigt. Ook hoopt ze op een grootschalig onderzoek naar het aantal meldingen en dat er zo snel mogelijk wordt gezocht naar oplossingen.