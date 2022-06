Minderjarige meisjes willen na treinruk-incident 'nooit meer reizen met de trein'

De schrik zit er nog enorm in voor twee meisjes van 11 en 16 jaar: de zusjes pakten vanuit Amsterdam de trein terug naar hun woonplaats Hoorn, maar eenmaal aangekomen op het station, besloot een zojuist ingestapte reiziger in het bijzijn van de minderjarigen zichzelf te bevredigen. De verdachte is nog altijd niet gepakt en de impact op de minderjarigen is groot. "Ze zijn heel erg aangedaan en willen nooit meer reizen met de trein."

Luuk Koenen

"Telkens als ze er over proberen te praten, schieten ze vol", vertelt Sezina Kelsey Steur (18), die de oudere zus is van de twee slachtoffers. "Normaal reis ik altijd met ze mee en die ene keer dat ik dat niet doe, gebeurt er dit. Het is heel triest dat er überhaupt van dit soort mensen rondlopen op deze wereld." Sezina ziet duidelijk dat de afschuwelijke ervaring veel impact heeft gemaakt op haar twee jongere zusjes. "Ze durven niet meer alleen te pinnen, de hondjes uit te laten of even naar de supermarkt te gaan. Telkens hebben ze het idee dat ze over hun schouder moeten kijken." Slachtofferhulp Aan de minderjarigen is inmiddels slachtofferhulp aangeboden, maar de zusjes weten nog niet goed of ze hier gebruik van willen maken. "Het beeld van de schennispleger gaat niet meer van hun netvlies af", vervolgt de oudste zus. "Vandaag ging de jongste weer naar school. Normaal heeft ze altijd wel zin om naar de klas te gaan, maar dit keer was het toch anders. Toen de meester haar een dikke knuffel gaf, schoot ze weer vol." Sezina is dan ook woest op daad van de jongeman en plaatste op haar Instagram een statement:

Het statement van de Sezina Kelsey Fleur (18), de oudste zus van de slachtoffers - Aangeleverd

Het incident in de trein tussen Amsterdam en Hoorn volgt op de aanranding van een andere jonge vrouw pas twee weken geleden in een trein tussen Amsterdam en Alkmaar. Daar werd een vrouw door een man liefst 40 minuten lang aangerand. Na een zoektocht kon uiteindelijk een verdachte worden aangehouden. Er was veel verontwaardiging over het feit dat er al die tijd geen enkele conducteur langs kwam, die het meisje had kunnen helpen. Ook voor deze meisjes kwam er geen hulp. Wel zegt de NS de zaak te onderzoeken.

Lees ook Amsterdam Vrouw (19) veertig minuten lang aangerand in trein van Amsterdam naar Alkmaar

Camera's De NS heeft op verschillende plekken camera's hangen, zoals op perrons, de ingang van de trein-deuren en in sommige treincoupés. Na navraag bij de Nederlandse spoorwegmaatschappij blijkt dat er in de desbetreffende coupé – waar de twee slachtoffers op dat moment zaten – geen camera hing. "De beelden zijn overhandigd aan de politie", concludeert woordvoerder Elvira van der Vis van de NS. "Het is heel dapper dat zij die man hebben durven aanspreken op zijn gedrag en dat ze daarna medepassagiers hadden ingelicht." "Het is pijnlijk voor ons dat er binnen anderhalve week opnieuw een soortgelijk incident heeft plaatsgevonden", vervolgt Van der Vis. "We hebben een nummer (0613181318) waar passagiers kunnen een WhatsApp of SMS melding kunnen doen van een onveilig gevoel of overlast in NS-treinen." Verontwaardiging De oudste zus van de slachtoffers vindt de reactie van de NS maar een beetje een slap antwoord. "Tijdens zo'n situatie is dat noodnummer toch niet het eerste wat in je opkomt? Die jongen was heel opgefockt en mijn zusjes waren doodsbang." Zelf vindt Sezina dat de camerabeelden altijd live bekeken moeten worden door iemand van de NS, zodat er snel gehandeld kan worden. Het incident heeft ook bij haarzelf voor veel wantrouwen gezorgd. "Ik ga ook nooit meer alleen reizen met het openbaar vervoer. Je weet maar nooit welke gekken er rondlopen."