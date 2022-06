'NS moet zich stevig achter de oren krabben' aldus vakbond VVMC over treinruk-incidenten

De NS moet volgens vakbond Vakvereniging Voor Machinisten en Conducteurs (VVMC), zich eens 'stevig achter de oren krabben.' Dit wegens de meerdere treinruk-incidenten van afgelopen maand. De vakbond verwacht van de NS dat het zichzelf de volgende vragen stelt: 'Hebben wij nog genoeg mensen op de trein lopen en voelt de reiziger zich nog veilig?'

Afgelopen periode komen er verschillende meldingen binnen van treinruk-incidenten. Zo werden twee minderjarige meisjes van 11 en 16 jaar al het slachtoffer van een schennispleger en deelden Milou (28) en Nadia (24) onlangs ook hun verschrikkelijke ervaring. Vanmorgen melden drie nieuwe slachtoffers zich anoniem bij NH Nieuws. Het ene slachtoffer deed vanmorgen aangifte bij de politie en geeft in haar e-mail aan dat ze de signalementen van de verdachte (blanke huidskleur, donkerblond haar en een joggingbroek) herkent. Haar treinruk-incident gebeurde op 17 september 2021, in de trein van Amsterdam naar Castricum. Het tweede slachtoffer geeft aan twee weken geleden nog oog in oog te hebben gestaan met een schennispleger, die op station Hoorn instapte en zich vervolgens in de trein begon te af te trekken. Het derde slachtoffer maakte op 24 augustus 2021 het incident mee op station Hoorn. Verbazing Ook bij vakbondbestuurder Wim Eilert van (VVMC) komen de verhalen van de slachtoffers hard binnen, maar in zijn reactie is ook verbazing te horen. "Ik denk wel dat de NS zich eens stevig achter de oren moet gaan krabben. Als er een toename is van het aantal meldingen, moet de NS hier natuurlijk op anticiperen. Ze willen immers altijd graag servicegericht in actie komen." De vakbondbestuurder vindt dan ook dat de NS in actie moet komen. "Als dit soort meldingen toenemen moet je je als vervoerder gaan afvragen: Hebben wij nog genoeg mensen op de trein lopen en voelen reizigers zich nog veilig?" Ook vindt Eilert dat de NS een stevig statement had moeten maken na de incidenten. "Dit moet je natuurlijk snoeihard afkeuren."

Dé grote vraag blijft natuurlijk of er recentelijk een toename van het aantal treinruk-incidenten te achterhalen valt. Een woordvoerder van politie Noord-Holland geeft aan dat er de afgelopen twee maanden zo'n tien meldingen zijn binnengekomen van schennispleging, waarbij de trein in het oog springt. "Momenteel zetten we verschillende onderzoeksmethoden in. Zo zijn we onder andere met de camerabeelden van NS aan de slag en logischerwijs spreken we met slachtoffers en getuigen. Tot op heden is er nog geen dader gepakt, maar we werken er hard aan." De camerabeelden van de NS die op perrons en in treinen hangen, blijven 28 dagen bewaard. Daarna worden ze volgens de richtlijnen van de Auroriteit Persoonsgegevens gewist. Afwachten De NS wacht het onderzoek van de politie af. NS woordvoerder Elvira van der Vis zegt dat op het traject tussen Amsterdam en Hoogkarspel, daar waar de schennispleger specifiek actief lijkt te zijn, voorlopig niet extra gecontroleerd wordt. "We gaan nog niet vooruitlopen op de zaken." Eerder liet Van der Vis nog weten dat 'nagenoeg iedereen gepakt wordt', maar opvallend aan deze uitspraak is dat steeds meer slachtoffers zich melden na een eerder treinruk-incident. Sommigen van die meldingen dateren tot bijna één jaar geleden.