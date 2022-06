Steeds meer vrouwen melden overlast van treinrukker rondom Hoorn

De verhalen over een treinrukker rondom station Hoorn stapelen zich op. Steeds meer vrouwen melden zich bij de redactie van WEEFF/NH Nieuws dat zij getuige zijn geweest van een jongen die zichzelf bevredigt in de trein. De meldingen volgen op het bericht van twee minderjarige meisjes die eerder al hetzelfde meemaakten.

Tom de Vos

De 24-jarige Nadia uit Hoorn kwam twee keer in aanraking met een jongen die zich bevredigde in de trein. "Het is zo vies en je voelt je gewoon een object. Het is echt een smeerlap." Ze vermoedt dat het bij haar om dezelfde jongen gaat. "Het was een Nederlandse jongen met donker haar en hij heeft een donker trainingspak aan." Onderweg naar een tante Ook de 28-jarige Milou uit Zweden was onlangs getuige van een treinrukker. Ze was onderweg met de trein naar haar tante in Hoogkarspel. "Ik zat op een vierzitsbank, scrollde door mijn telefoon toen ik opeens een gek geluid hoorde verderop in de coupé." Als ze uit het raam kijkt ziet ze de weerspiegeling van een man. "Hij keek tussen de bankjes door naar mij en hij was zich aan het aftrekken." "Ik zal het niet snel meer vergeten", blikt Milou met veel ongeloof terug op het voorval. Niet de eerste Milou en Nadia zijn niet de eersten die in aanraking komen met een schennispleger. Begin deze maand overkwam het twee meisjes van 11 en 16 jaar. Ze zaten net in de trein van Amsterdam naar Hoorn, toen het gebeurde. "Ze zijn heel erg aangedaan en willen nooit meer reizen met de trein", aldus hun zus Sezina. Naar aanleiding van dat verhaal meldde een vrouw zich bij het Noordhollands Dagblad. Anoniem vertelt haar vader dat zijn 20-jarige dochter hetzelfde is overkomen in de trein rondom Hoorn.

Opnieuw geschokt De NS reageert opnieuw geschokt op de nieuwe treinruk-incidenten. "100 procent voorkomen lukt niet", stelt woordvoerder Elvira van der Vis. "Maar we pakken nagenoeg iedereen." Volgens haar blijft het belangrijk dat reizigers melding maken van incidenten in de trein. "Het is verschrikkelijk voor die meiden en wij tolereren dit absoluut niet. Bel 112 als zoiets mocht gebeuren, spreek andere reizigers aan en ga nooit alleen in een coupé zitten."

Slachtoffer(s) Ben jij of ken jij iemand die tijdens een treinreis, tussen Amsterdam en Hoogkarspel, is lastig gevallen door een schennispleger en wil je je verhaal doen? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]