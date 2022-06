Gevaarlijke Bloemendaalse Zeeweg gaat op de schop: snelheid omlaag

Al jaren wordt er gesproken over het veiliger maken van de Zeeweg. Vorig jaar nog werd er, ter ere van het 100-jarig bestaan van de weg, een prijsvraag uitgeschreven om het aantal ongelukken terug te dringen. Het aantal rijbanen terugdringen en de snelheid op het hele tracject verlagen van 80 naar 60 kilomter per uur waren de belangrijkste aanbevelingen

Maximumsnelheid omlaag

De snelheid op de Zeeweg wordt tussen Camping de Lakens en Boulevard Barnaart verlaagd naar 50 kilometer per uur. Eerder liet de provincie weten geen voorstander te zijn van een snelheidsverlaging . Daarnaast wil de provincie op dit gedeelte van de weg extra verkeersborden plaatsen, om automobilisten te wijzen op overstekende fietsers. Deze wijzigingen worden in de eerste helft van 2023 uitgevoerd.

Groot onderhoud

Pas in 2028 wordt de hele Zeeweg aangepakt. Dan staat er onderhoud gepland. Volgens de provincie is dat het moment om, indien nodig, ingrijpendere maatregelen te nemen. Welk dit zijn weet de provincie Noord-Holland nog niet. "Ter voorbereiding op het groot onderhoud start de provincie in 2023 een trajectstudie naar de Zeeweg. Ook verschillende ideeën die bij de prijsvraag van 2021 zijn aangedragen, worden in de trajectstudie onderzocht."