'Minder rijstroken' belangrijkste conclusie na ideeënwedstrijd over veilige Zeeweg

Zeven aanbevelingen liggen ter tafel voor de politiek om de Zeeweg in Overveen veiliger te maken. Het is een bundeling van ideeën uit een wedstrijd die is uitgeschreven in het kader van het 100-jarig bestaan van de weg. Slingerend door de duinen is daarop adembenemend rijden. Maar ongelukken met soms dodelijk afloop en aanrijdingen met herten maken het ook riskant. Van twee naar vier rijbanen is de belangrijkste aanbeveling.

NH Nieuws

Bloemendalers met allerlei expertises hebben ideeën aangedragen. Een stede- en verkeersdeskundige heeft uitgevogeld dat de weg, aangelegd naar Amerikaans idee van een 'parkway', te breed is en onlogische bochten heeft. Een andere inwoner, die als politieagent in de regio meerdere ongelukken heeft meegemaakt, vindt de brede berm tussen de beide rijrichtingen van groot belang. Maar er zouden volgens hem in de bochten met zand wat visuele versmallingen gecreëerd kunnen worden. Alle ideeën hebben één doel; de voet moet van het gaspedaal. 'Geen autostrada' Want uit de laatste metingen van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer op de Zeeweg, die Ed Prins van Vrienden van Middenduin heeft opgevraagd, blijkt dat op 4 februari bestuurders vaker rond 90 kilometer per uur rijden. Dat terwijl in de bocht bij de afslag naar restaurant De Bokkedoorns juist een snelheid van 60 kilometer per uur wordt geadviseerd. Uit de wedstrijd die de Vrienden van Middenduin vorig jaar had uitgeschreven, heeft een deskundige jury een aantal aanbevelingen gedestilleerd, die vanavond in de gemeenteraadscommissie worden besproken. Belangrijkste conclusie van initiatiefnemer Ed Prins is dat de vier rijbanen terug gebracht moeten worden naar twee. "Het is geen sportieve autostrada, maar dit is bedoeld als een landschappelijk recreatieve weg." Tekst gaat door na video.

Ideeën voor veiligere Zeeweg - NH Nieuws / Geja Sikma

Verschillende politieke partijen vinden dat er waardevolle ideeën zijn aangedragen in de wedstrijd. Maar het wordt nog een hele opgave om toch op niet al te lange termijn een structurele aanpassing door te voeren. Zo staat de Provincie Noord-Holland als wegbeheerder niet te springen om een snelheidsverlaging. Want een terugkerend idee is om de snelheid op de hele route terug te dringen van 80 naar 60 kilometer per uur. "Het maakt op dit traject 20 seconden uit", heeft Ed Prins berekend. Hoge hekken Ook de vele aanrijdingen met herten blijven de gemoederen bezig houden. Daarbij lopen de ideeën uiteen van hekken tot afschot. Ook bij dit probleem kan volgens de jury een aanpassing van de maximale snelheid een groot voordeel zijn. Ed Prins is het daar mee eens. "Als je rustig rijdt, zie je de herten op tijd en voorkom je dus ook aanrijdingen." Hij hoopt dat het de gemeente lukt om samen met de provincie en de omringende natuurbeheerders in ieder geval snel een paar maatregelen te gaan testen. "En in 2028 is er volgens mij weer groot onderhoud aan de Zeeweg nodig, dus dan kan je dan grote investeringen doen."

Conclusie jury van ideeënwedstrijd voor veiligere Zeeweg: - verlagen van de max. snelheid

- in beide rijrichtingen één rijbaan in plaats van twee

- aanduiding van Nationaal Park

- fietspaden met één rijrichting

- snel fietsverkeer over rijloper van de weg afwikkelen

- stimuleren van OV en fietsgebruik

- op drukke dagen (strand en evenementen) inzet faciliteiten

verkeersmanagement. Gebruik ervaringen van F1 september 2021.