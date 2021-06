Provincie geen voorstander van langzamer rijden op de Zeeweg

De gemeente Bloemendaal wil de snelheid op de Zeeweg omlaag hebben van 80 naar 60 kilometer per uur. Volgens burgemeester Elbert Roest zou de verlaging behalve voor de veiligheid ook goed zijn voor het toenemende fietsverkeer en het vermindert de uitstoot van CO2.

Roest benadrukt dat de plannen er al langer waren, zegt hij in een gesprek met Haarlems Dagblad. Hij doelt daarmee op het tragische ongeluk waarbij twee meisjes om het leven kwamen op de Zeeweg. De plannen zijn niet speciaal daarna bedacht. Het ongeluk werpt wel een schaduw op het deze maand vieren van het honderdjarig bestaan van de weg naar Bloemendaal aan Zee, zegt hij.

Trajectcontrole

De Zeeweg valt overigens onder het beheer van de provincie en niet van Bloemendaal. Er is contact geweest met hun gemeentebestuur, zij zijn het niet helemaal eens met de wensen over het aanpassen van de snelheid op de bekende verbinding naar de kust. Een plan voor trajectcontrole werd eerder al van tafel geveegd.

Veiliger

De provincie wil de huidige maximumsnelheid handhaven. Er zou vastgehouden moeten worden aan een adviessnelheid van zestig op de kronkelige delen van de weg en tachtig voor rest. De gedachte hierachter is dat zestig op de hele route, de reis naar Bloemendaal en Zandvoort niet veiliger zou maken. Er rijden ruim twaalfduizend voertuigen over de weg gemeten over een dag en een nacht.