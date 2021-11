Bloemendalers bedenken oplossingen voor veiligere Zeeweg: 'Lokt hardrijden uit'

Hoe kan de 100 jaar oude Zeeweg in Bloemendaal een stuk veiliger worden voor het verkeer, zonder dat het ten koste gaat van de beleving van het omliggende landschap? Het ABC Architectuurcentrum in Haarlem schreef die prijsvraag uit en tot groot plezier van de jury reageerden zo'n 30 betrokken deelnemers. Met hele concrete ideeën. Ook Bloemendalers Boudewijn Bach en Willem Bottenberg doen mee met hun plan ''t Paaltje'.

Bij de aanleg van de weg, ruim honderd jaar geleden, zijn er volgens Bach namelijk twee dingen fout gegaan. "In tegenstelling tot in de Verenigde Staten, waar veel van dit soort glooiende landschapswegen werden aangelegd, had niemand in Europa hier ervaring mee. Ze wisten dus totaal niet waar ze het over hadden."

'Weg te ruim door zandgravende aannemer'

En er speelde nog iets, wat volgens de Bloemendaler niet veel mensen weten. "De betreffende aannemer, die het laagste bod had gedaan, bleek 'een zandrijder'. Dat was dus iemand die zand verkocht. Hij zou het tracé 'hier en daar' een béétje aanpassen. Dat is natuurlijk slim van hem geweest, want zo heeft hij heel wat stukken duin afgegraven." Daardoor is de inrichting van de weg ook weer anders geworden.

De combinatie van die twee factoren zou ervoor hebben gezorgd dat de Zeeweg wel een glooiende weg door het landschap werd, een zogenaamde 'parkway', maar wel een onlogische indeling kreeg. "De weg is zó ruim dat het uitlokt om sneller te rijden dan voor iedereen goed is. Het is eigenlijk een autosnelweg met de bochten van een landschapsweg. Er zijn geen zogenaamde 'overgangsbogen', die ervoor zorgen dat je geleidelijker de bocht in rijdt. Destijds reden de auto's nog geen 100, maar nu vlieg je daar natuurlijk zo uit de bocht als je te hard rijdt", vertelt Bach.