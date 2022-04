Weer ongeluk op Zeeweg, dit keer motorrijder zwaargewond na missen flauwe bocht

Het was weer raak op de Zeeweg. Gisteravond ging een motorrijder onderuit in een flauwe bocht en botste tegen een boom. Hierbij is de bestuurder zwaargewond geraakt. De weg was in beide richtingen enige tijd afgesloten.

Het ongeluk gebeurde op Zeeweg richting Zandvoort waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. Vanwege het landen van de traumahelikopter en het onderzoek van de politie was de Zeeweg in beide richtingen voor langer dan een uur afgesloten.

Deze glooiende lap asfalt is inmiddels berucht om zijn vele ongelukken en botsingen met herten. In april van dit jaar klapte er bijvoorbeeld een auto tegen een boom. Een botsing tussen een auto en een motorscooter was er in augustus 2021 en in juni van dat jaar kwamen er twee jonge vrouwen om het leven op een scooter.

Veiligheid

Het is de autoriteiten er dan ook alles aan gelegen om de weg veiliger te maken. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Zeeweg vorig jaar, werd er door het ABC Architectuurcentrum dan ook een prijsvraag uitgeschreven voor het beste idee om de duinweg veiliger te maken.