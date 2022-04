Auto klapt tegen boom op Zeeweg, bestuurder en hond komen met de schrik vrij

Een automobilist is vanmorgen rond 09.00 uur op de Zeeweg tegen een boom aan gebotst. Zowel de bestuurder als een hond, die ook in de auto zat, zijn niet gewond geraakt.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog onduidelijk is waarom de bestuurder van de auto van de weg afraakte tussen Bloemendaal aan Zee en Overveen. Na het ongeluk is een deel van Zeeweg afgesloten geweest. Inmiddels is één van de rijbanen weer geopend voor het verkeer.