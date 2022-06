Pluimvee moet binnen blijven: vogelgriep in Oostzaan ontdekt

In het Oostzanerveld is vogelgriep vastgesteld. Oostzaan is niet de eerste gemeente die met de vogelgriep te maken krijgt en daarom moeten sinds eind oktober vorig jaar alle vogels die commercieel gehouden worden binnen blijven. Ook is er een afschermplicht voor niet-commercieel gehouden vogels.

Waar in Oostzaan op dit moment de vogelgriep is geconstateerd, was dit in Asssendelft al eerder aan de orde. Jan de Wit moest in november bijna 300 kippen en eenden ruimen door de vogelgriep en daarom blijft zijn nieuwe pluimvee voorlopig veilig binnen.

Het is niet bewezen dat het virus schadelijk is voor mensen. Toch blijft het advies om de dieren niet aan te raken. Oostzaners die een dode vogel vinden kunnen een melding maken bij de gemeente.