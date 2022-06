Meer tenten op Schiphol voor reizigers in 'ellenlange' wachtrijen

Eind mei beloofde Schiphol-baas dat de ellenlange rijen voor de incheckbalies en beveiligingscontrole in de zomer voorbij zouden zijn. De extra overkappingen doen anders vermoeden. Vanwege het grote aantal passagiers moet er tot nu toe vrijwel elke dag ook buiten gewacht worden.

Vakbond FNV, waarmee Schiphol een akkoord sloot voor extra geld voor het grondpersoneel, gaat ervan uit dat ook de hele zomervakantie druk zal zijn met rijen die tot ver buiten de terminal lopen. De chaos op Schiphol was afgelopen pinksterweekend zo groot, dat KLM per dag vijftig vluchten annuleerde en op zaterdag binnen Europa geen passagiers meer mee terugnam naar Amsterdam.

Piekdagen

In en voor elke vertrekhal stonden tijdens Pinksteren lange rijen. Om te voorkomen dat reizigers dit weekend weer in de zinderende zon of in een regenbui moeten wachten, zijn er extra tenten geplaatst. Vrijdag en zondag verwacht Schiphol weer piekdagen. Op zaterdag wordt het een 'drukke dag'.