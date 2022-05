Topman Schiphol: "Ellenlange rijen zijn van de zomer natuurlijk voorbij"

Komende dinsdag wordt de Schiphol-directeur in Den Haag verwacht om tekst en uitleg te geven aan de Kamer. Daar is ook vakbond FNV bij aanwezig. Intussen zijn Schiphol en de vakbonden in overleg over hogere lonen voor het huidige en potentieel nieuw personeel. Als er woensdag geen akkoord ligt, volgen er werkonderbrekingen en stakingen.

Zijn die ellenlange rijen op Schiphol weg deze zomer? 'Die rijen, de uitwassen, die moeten we weg zien te krijgen', aldus Dick Benschop in #buitenhof . Is Benschop de juiste man is op de juiste plek? 'Ik hoop het'. 'We begrijpen de trends op sociaal vlak en verduurzaming'. pic.twitter.com/U2FaMttfDW

Doorstroming

Benschop denkt de grootste chaos het hoofd te kunnen bieden met betere arbeidsvoorwaarden, maar ook door personeel in te zetten voor een betere doorstroming in de rijen.

Luchtvaartmaatschappijen houden deze zomer hun start- en landingsrechten, als zij daar tijdelijk afstand van doen. Schiphol hoopt zo dat maatschappijen vrijwillig vluchten gaan schrappen.

Benschop in een bootje

Benschop schitterde de afgelopen weken regelmatig in afwezigheid. Tijdens de meivakantiechaos had de topman corona, maar De Telegraaf onthulde vrijdag dat hij desondanks op vakantie naar Portugal was gegaan en in een bootje door het Westbroekpark in Den Haag dobberde. Bovendien trok hij ook tijd uit voor een gala in de VS en het World Economic Forum in Davos.

Volgens Benschop betekende dat niet dat hij niet voortdurend aan het werk was: "24/7 mag je wel zeggen. Altijd beschikbaar, altijd bereikbaar. Online is oneindig veel beter dan het was."