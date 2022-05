Flauwgevallen beveiliger en agressieve reizigers door urenlange wachtrijen Schiphol

De urenlange wachtrijen op Schiphol eisen hun tol bij zowel reizigers als beveiligers. Op twitter is te zien hoe beveiligers een andere beveiliger en een passagier te hulp schieten, nadat ze zijn flauwgevallen. De Koninklijke Marechaussee moest gisteravond ook ingrijpen toen een woedende menigte de beveiligingscontrole wilde bestormen.

Een bewusteloze beveiliger en de marechaussee die ingrijpt op Schiphol - Twitter @DarcelM8 & @_jjovan_

Een woordvoerder van de marechaussee laat NH Nieuws weten dat gisteravond rond 19.00 uur een groep reizigers agressief werd, toen ondanks de grote drukte meerdere controlepunten werden gesloten. Dat gebeurde omdat de diensten van een deel van het beveiligingspersoneel erop zat. Op de rolluiken rammen De reizigers pikten de sluiting niet en keerde zich tegen de beveiligers. Het personeel voelde zich bedreigd en sloot daarop alle rolluiken, waarna de agressieve menigte op de luiken ging rammen. De Koninklijke Marechaussee werd ingeschakeld om op luide toon de groep tot bedaren te brengen. Volgens de woordvoerder is er niemand aangehouden. Zeer gevaarlijke situatie In een interne email aan het personeel de directeur Adan Morik van beveiligingsbedrijf CTSN weten dat het om een "zeer gevaarlijke situatie" ging en er het risico bestond dat de reizigers massaal ongecontroleerd zouden doorlopen naar het beveiligde gebied van Schiphol". De email is in bezit van NH Nieuws. Omdat de email alleen voor het personeel was bedoeld, wil Morik er niet op reageren. De marechaussee grijpt in (het artikel gaat verder onder de tweet).

Dit kan echt niet. De meivakantie is voorbij de ellende en chaos op @Schiphol absoluut nog niet! https://t.co/z8J0UCWoea — Joost van Doesburg (@JoostvDoesburg) May 23, 2022

Op twitter regent het foto's en video's van de drukte op Schiphol. De wachtrijen zouden vandaag oplopen tot zeker vijf uur. Dat leidt niet alleen tot agressie: op beelden die op twitter gedeeld zijn is te zien dat zowel een beveiliger als een reiziger van hun stokje zijn gegaan. Een woordvoerder van Schiphol heeft bevestigd dat het om beelden van vanochtend gaat en dat het personeel "het zwaar heeft". Minder vluchten Volgens Joost van Doesburg van vakbond FNV is de enige acute oplossing om te schrappen in het aantal vluchten: "Dit is het gevolg van het personeelstekort, werknemers op Schiphol vallen om door de werkdruk. Snel moet het werk op Schiphol aantrekkelijker worden, maar dit helpt niet mee om meer beveiligers aan te trekken. Tot die tijd moet het aantal vluchten omlaag."

Mensen vallen met bosjes flauw na 5 uur wachten. Bij de vraag om water: "Kan, maar dan moet u daarna opnieuw in de rij staan." Iedere vorm van menselijkheid lijkt hier niet (meer) te bestaan. @Schiphol @BeauRTL @op1npo @khalidensophie #schiphol pic.twitter.com/5fQCz0e6uP — DarcelM (@DarcelM8) May 23, 2022