Dagelijkse chaos op Schiphol blijft reizigers verbazen: "Dacht dat het opgelost was"

Het is opnieuw stampvol op Schiphol. Reizigers staan urenlang in de rij voor de incheckbalies en beveiligingscontrole. Schiphol waarschuwde al eerder dat de drukte in elk geval tot de zomer zou aanhouden, maar toch worden passagiers elke dag weer verrast door de chaos die vandaag exact een maand geleden begon met een wilde staking van het bagagepersoneel van KLM.

Grote drukte bij de beveiliging op Schiphol (maandag 23 mei 2022) - Ruben Toren

De rij voor het inchecken begint inmiddels als gebruikelijk ver buiten de vertrekhal van Schiphol. De luchthaven heeft een overdekte route geplaatst die reizigers al zigzaggend naar de terminal moet leiden. Anderhalf uur wachten tot aan de incheckbalie is geen uitzondering en dan moet er nog aangesloten worden in de rij voor de beveiligingscontrole. In Vertrekhal 2 en 3 kan daar ook wachttijd voor de paspoortcontrole bijkomen. Het lukt Schiphol maar niet om genoeg personeel te werven om reizigers in te checken, te controleren of hun bagage te laden en lossen. Volgens Schiphol zal het er tot aan de zomer vergelijkbaar druk zijn als in de meivakantie, die op 23 april begon. Tot overmaat van ramp voor de passagiers legde toen het bagagepersoneel van KLM het werk urenlang neer, als protest tegen de slechte arbeidsvoorwaarden. Excuses en beterschap Ondanks de excuses en de beloofde beterschap van Schiphol-directeur Dick Benschop, is er nog elke dag sprake van lange wachtrijen, vertragingen, annuleringen en reizigers die hun vlucht missen door toedoen van de luchthaven. Truus van den Berg uit Hoorn haalde haar vlucht naar Gerona gisteren op het nippertje wel, vertelt ze aan NH Nieuws. Truus filmde de wachtrij die buiten begon. Zij en haar zeven familieleden mochten van geluk spreken dat hun Transavia-vlucht met anderhalf uur was vertraagd. Zelf stonden ze meer dan twee uur in de rij. Truus dacht dat de meivakantieproblemen al waren opgelost. Valse hoop, zo bleek (het artikel gaat verder onder de video).

Truus van den Berg en haar familie uit Hoorn haalden hun vlucht maar net - NH Nieuws

Hemelvaart Volgens een woordvoerder van Schiphol is het vooral in de weekenden extra druk. De luchthaven verwacht op dit moment niet nóg meer chaos in het komende Hemelvaartweekend, dat op donderdag begint. Geen wanbeleid Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat onder meer over chaos op Schiphol. Harbers heeft de luchthaven al op de vingers getikt en wil dat Schiphol met een plan van aanpak komt om een vergelijkbare drukte in de zomer te voorkomen. Van 'wanbeleid' is volgens de minister geen sprake, zo schreef hij op 13 mei in een brief aan de Kamer.

@Schiphol sorry. Dit kan echt niet. Doe er wat aaan pic.twitter.com/Slwz2TqDB2 — Ruben Toren (@TorenRuben) May 23, 2022