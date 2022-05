Meivakantie voorbij, maar voorlopig nog dagelijkse chaos op Schiphol

Een week na het einde van de meivakantie is het nog steeds iedere dag heel druk op Schiphol. De luchthaven verwacht tot aan de zomer passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met in de meivakantie. Drie uur in de rij staan voor het inchecken en de beveiligingscontrole zullen de komende maanden geen uitzondering zijn.

In de meivakantie reisden 2.6 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Vorig jaar waren dat er 500.000. In 2020, het eerste jaar van de coronacrisis, vlogen slechts 90.000 reizigers in de periode van de meivakantie via Schiphol. In het jaar voor de crisis waren dat er 3.3 miljoen.

Zomerchaos

Er is nog altijd veel te weinig personeel bij de incheckbalies, beveiliging en afhandeling van de vluchten, waardoor er nu nog steeds lange rijen met wachtende reizigers ontstaan. De meivakantie is al bijna een week achter de rug, maar de dagelijkse drukte zal naar verwachting nog zeker tot aan de zomervakantie aanhouden. Het is bovendien nog maar de vraag of het Schiphol lukt om genoeg nieuw personeel te werven om een zomerchaos te voorkomen.

Een reiziger stuurde de redactie van NH Nieuws foto's van tergend lange wachtrijen voor de beveiliging. Het artikel gaat verder onder de foto's.