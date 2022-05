Schiphol wil zomerchaos voorkomen met nieuwe regels voor landingsrechten

De strenge start- en landingsrechten voor luchtvaartmaatschappijen op Schiphol worden de komende zomer tijdelijk versoepeld. Door te verzekeren dat ze hun rechten niet kwijtraken, hoopt de luchthaven dat maatschappijen in de zomerperiode zelf vluchten gaan schrappen. De nieuwe regels gaan volgende week in en moeten helpen een einde te maken aan de al wekenlang durende chaos.

De chaos op Schiphol is te wijten aan een groot personeelstekort. Veel medewerkers zijn aan het begin van de coronacrisis ontslagen en tijdelijke contracten werden niet verlengd. Veel van dat voormalige personeel laat de luchthaven nu links liggen, vanwege de onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en hebben voor ander werk gekozen.

Of het Schiphol lukt om een nog grotere puinhoop te voorkomen, ligt ook aan de onderhandelingen met de bonden. Die eisen nieuwe, betere arbeidsvoorwaarden voor het grondpersoneel, waaronder voor de beveiligers . FNV heeft Schiphol een deadline gegeven: er moet voor 1 juni een akkoord liggen, anders volgen er werkonderbrekingen.

Schiphol online afgebrand vanwege enorme chaos: "The worst airport ever!"

