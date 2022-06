Ondanks nieuwe 'vier uur-regel' nog steeds extreem druk op Schiphol

Vanaf vandaag moeten alle reizigers op Schiphol aan kunnen tonen dat ze niet eerder dan vier uur voor hun vlucht aanwezig zijn. De maatregel is bedoeld om de wachtrijen niet onnodig langer te laten zijn dan noodzakelijk. Ondanks de nieuwe regel is het vandaag opnieuw extreem druk op Schiphol, met een wachtrij die twee vertrekhallen beslaat en ook weer buitenom geleid wordt.

Schiphol heeft kantoorpersoneel en medewerkers van de assistentiebalies ingezet om de passagiers te controleren. Van mededogen is geen sprake: wie vier uur en tien minuten van te voren zich bij het personeel meldt, wordt gevraagd op Schiphol Plaza te wachten.

De directeur van Schiphol, Dick Benschop, liet NH Nieuws weten een positieve eerste indruk van de nieuwe maatregel te krijgen: "Ik denk dat het heel behoorlijk gaat." Volgens Benschop gaat het om een proef die in elk geval het hele Pinksterweekend duurt.

Verplaatsen van vluchten

Volgende week wil Benschop meer bekendmaken over het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens. Dat zou betekenen dat reizigers die een vlucht vanaf Schiphol hebben geboekt, mogelijk via Rotterdam, Eindhoven, Maastricht of Groningen zullen vertrekken.