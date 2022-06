Schiphol gooit deur op slot voor extra vroege passagiers

Reizigers die extra vroeg naar Schiphol komen omdat ze bang zijn door de drukte hun vlucht te missen, komen voorlopig de vertrekhal niet in. Alleen passagiers die maximaal vier uur van te voren aanwezig zijn, krijgen toegang tot de terminal. Schiphol voert vanaf morgen speciale looproutes in om te voorkomen dat extra vroeg gekomen reizigers toch in de rij gaan staan.

Vanaf morgen wordt iedereen die vroeger is dan vier uur voor vertrek van de vlucht tegengehouden op Schiphol Plaza. Naar binnen glippen wil de luchthaven voorkomen door alle reizigers eerst naar Plaza te leiden om daar na te gaan of ze te vroeg zijn.

Volgens Schiphol komen er nog iedere dag veel te veel reizigers extra vroeg voor hun vlucht naar de luchthaven. "Het is geen uitzondering dat er mensen zijn die zes tot zeven uur van te voren naar Schiphol komen. Dat zijn reizigers die in de rij komen te staan van anderen die wel vier uur voor hun vlucht aanwezig zijn", aldus een woordvoerder. "Er zijn zelfs mensen die de avond ervoor komen en op een bankje slapen, maar dat zijn excessen."

Op Plaza tegengehouden

Wie wordt afgezet bij de Kiss & Ride voor de vertrekhallen, wordt alsnog via een speciale looproute een verdieping lager naar Schiphol Plaza geleid. Na de controle mag er ofwel worden doorgelopen naar de vertrekhal op de eerste verdieping of wordt de persoon tegengehouden tot vier uur voor de vlucht.

Reizigers ophalen op de Kiss & Ride-plek mag niet meer. Automobilisten die daar een passagier willen oppikken worden weggestuurd. Schiphol roept reizigers op om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Uitzwaaien mag nog wel

Uitzwaaien in de terminal blijft wel mogelijk, maar ook dan moet er aangetoond kunnen worden dat dat niet eerder dan vier uur voor de vlucht is. Voor ophalers in de aankomsthal heeft de nieuwe maatregel ook geen gevolgen.

Volgens een woordvoerder van Schiphol is de maatregel een proef om te kijken of de doorstroming van de lange wachtrijen zal verbeteren. Bovendien roept de luchthaven op om licht bepakt te reizen: "Dit doen zij door hun handbagage in de ruimbagage te doen of door met maximaal één stuk handbagage te reizen".