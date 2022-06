Bergense politiek gooit het over hele andere boeg: geen coalitie of oppositie

Er komt in Bergen een raadsakkoord namens álle politieke partijen. Er wordt dus geen coalitie gevormd, waardoor er ook geen oppositie zal zijn. Dat staat in een tussentijds verslag van formateur Theo van Eijk. Hiermee komt er volgens hem een hele nieuwe manier van besturen. Op de beoogde vier wethoudersposten kan door 'iedereen' worden gesolliciteerd.

"Ik gun het de raad, de inwoners en de ondernemers van Bergen dat deze omslag lukt", stelt Van Eijk (oud-burgemeester en tegenwoordig wethouder in Waterland, red.), die zegt 'energie te krijgen' van zijn formatieklus. "Ik denk dat het teloor gegane vertrouwen in de lokale politiek op deze manier kan worden teruggewonnen."

De Bergense raadsfracties pakken het hiermee totaal anders aan dan voorheen en er komt dus geen traditioneel coalitieakkoord. In het voorgenomen raadsakkoord komen onder meer afspraken te staan over de bestuurscultuur, de manier waarop inwoners kunnen participeren en hoe het college wordt samengesteld.

Meer weten over de omslag in bestuur in Bergen? Lees dan verder bij mediapartner Duinstreek Centraal die met Theo van Eijk sprak over de bereikte resultaten, hoe er wordt omgegaan met langlopende 'hete hangijzers' zoals de Egmondse voetbalfusielocatie en de sollicitatieprocedure voor wethouders.