"Winst Ons Dorp is hoopgevend voor herstel van vertrouwen in Bergense politiek"

"We zijn blij met de overwinning van Ons Dorp. Het geeft hoop. Dat er iets gaat veranderen en dat dan ook het vertrouwen in de politiek hersteld kan worden." Die wens spreekt de Egmondse Marjolein Pepping uit, woordvoerder namens de Manifestgroep.

Manifestgroep

Verschillende belangengroepen binnen de gemeente Bergen hebben de handen ineen geslagen in hun wens om gehoord te worden door de politiek en het gemeentebestuur. Ze vragen om betere participatie bij grote (bouw)projecten waar zij hun vraagtekens bij zetten. De groep heeft een manifest opgesteld en aangeboden aan de raad met 'twaalf geboden voor een beter bestuur', in de hoop dat de bestuurscultuur positief verandert. Tot op heden is het manifest niet door een meerderheid in de politiek omarmd.