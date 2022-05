Ornament Utrechtse Poort in Naarden bijna af: "Dat het zo tot leven kan komen is geweldig"

Het nieuwe ornament voor op de Utrechtse Poort in Naarden-Vesting is bijna af. Een mooi moment voor de initiatiefnemers Joop en Wim die hier vier jaar aan hebben gewerkt.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het ornament op de Utrechtse Poort in Naarden-Vesting verdwenen. De Naardernezen Joop Kruijswijk en Wim Kloosterman speelden als kind al bij en op de poort. Ze wisten toen al dat het werk terug moest komen, of op z'n minst vervangen moest worden. "Dit apparaat is gewoon klasse", zegt de dolblije Kruijswijk.

Oude bouwtekeningen

En na vier jaar lobbyen, geld ophalen en een kunstenaarsteam in de arm nemen is het nieuwe ornament bijna af. Beeldhouwer Willem Noyons en zijn collega's hebben tijdens hun onderzoek oude bouwtekeningen en foto's gevonden. Op basis daarvan hebben ze in vier weken het beeld nagemaakt. "De meeste onderdelen zijn gemaakt van schuim met wax erover. Wax is namelijk heel mooi om in te boetseren."

Het enige wat nog geboetseerd moet worden is het vaandel, de vlag en de riem om het schild, daarna kan het werk in brons gegoten worden. "Er komt een vuurvaste laag over, waarna de wax eruit gesmolten worden. Dan kan het brons erin gegoten worden."

De initiatiefnemers en andere betrokkenen moesten nog wel eventjes garant staan, want er is nog een klein gat in de begroting van 3.000 euro. "We zijn bijna bij de eindstreep", zegt Kloosterman enthousiast.

Begin september moet het ornament uiteindelijk geplaatst worden op de Utrechtse Poort.