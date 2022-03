Bedrag voor ornament Naarden-Vesting is binnen, maar kost toch meer door hoge gasprijs

De initiatiefnemers achter de terugkeer van het ornament op de Utrechtse Poort in Naarden-Vesting hebben het originele bedrag bij elkaar gespaard. Helaas is door de hoge gasprijs het totaalbedrag hoger uitgevallen, waardoor de initiatiefnemers garant moeten staan voor vierduizend euro.

De terugkeer van verdwenen ornament op de Utrechtse Poort is een langgekoesterde wens van veel Naarders. Het waren de initiatiefnemers Joop Kruijswijk en Wim Kloosterman die besloten hier werk van te maken en nu gaat het ornament er vrijwel zeker komen. Als alles meezit moet het ornament 17 september, op de zaterdag van Open Monumentendagen geplaatst worden.

Gasprijzen

Hiervoor was nog wel een bedrag van 50.000 euro nodig, een bedrag waar de initiatiefnemers eind februari nog maar 4.000 euro van verwijderd waren. Nu is er 51.000 euro ingezameld, maar de hoge gasprijzen is het project flink duurder uitgeslagen.

"Door de gestegen gasprijzen worden ook de materiaalkosten duurder. Vooral brons, wat een van de belangrijkste materialen is voor het ornament", zegt coördinator Kees van Uuden. Nu is er in totaal 55.000 euro nodig. "Je stelt een offerte in 2019 op, de uitvoering is dit jaar. Normaliter zou dit nooit een probleem zijn natuurlijk." Ook het extra historische onderzoek naar het ornament heeft bijgedragen aan het nieuwe totaalbedrag.

Garantstelling

Om het gat van 4.000 euro te dichten hebben Kruijswijk en Kloosterman besloten om garant te staan voor dit bedrag. Door dit te doen is er ook groen licht vanuit kunstenaar Willem Noyons die het ornament gaat maken. "Die garantstelling was wel nodig, want anders blijf je achter de feiten aanlopen. Daarbij is het nog steeds het streven om op de Open Monumentendagen het ornament te onthullen."