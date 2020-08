Naarders promoten ornament bij Amerikaanse ambassadeur: "Hij vond het fantastisch"

De Amerikaanse ambassadeur voor Nederland bracht afgelopen weekend een werkbezoek aan Naarden om de 'historische betrekkingen tussen Amerika en Nederland te versterken'. Hoekstra kreeg een lesje Naarder geschiedenis waardoor ook een bezoekje aan de Utrechtse Poort en het 'replica-ornament', waarmee aandacht wordt gevraagd voor de terugkeer van het echte beeld, niet mochten ontbreken.

Lovende woorden

Wim en Joop hadden hun replica een dag eerder met vereende krachten bovenop de poort geplaatst. Ze hoopten dat het de ambassadeur zou aanspreken. "We hopen dat de ambassadeur het mooi vindt en lovende woorden uitspreekt", vertelden ze vooraf.

Om extra aandacht te trekken, lieten ze zelfs de Amerikaanse vlag wapperen op het ornament. En met succes: "Ik heb na afloop aan de burgemeester gevraagd hoe het was en wat hij ervan vond. De burgemeester vertelde dat hij de ambassadeur heeft gewezen op het ornament als heel goed burgerinitiatief. Hij dankte speciaal voor de Amerikaanse vlag. Een geslaagde actie", vertelt Joop.

Nu het ornament nog maar eens extra onder de aandacht is gebracht, hopen Wim en Joop dat het echte ornament snel terugkeert. Daarvoor loopt al een hele tijd een crowdfunding. De teller staat ondertussen op ongeveer 10.000 euro, maar er is nog meer geld nodig. "Maar de kunstenaar staat te trappelen om er wat van te gaan maken", zeggen Wim en Joop. "Het beeld moet er nu echt eens van komen. Een lege poort is maar een kaal ding. Nu is het een plaatje, vinden wij."

NH Nieuws nam vrijdag een kijkje hoe het ornament bovenop de Utrechtse Poort werd geplaatst: