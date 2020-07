Ornament staat klaar op de poort in Naarden: "Laat de ambassadeur maar komen!"

De Naardenezen zetten zich al lange tijd in om het oorspronkelijke ornament te laten terugkeren op de poort. "We hopen dat de ambassadeur het mooi vindt en lovende woorden uitspreekt," zegt Joop. "Dan kan de gemeente niet meer terug, haha," vult Wim hem aan. "Dat de burgemeester zegt: 'dit is een neppe, maar we zijn hard voor de echte bezig'," hoopt Joop.

Er is een hoop geld nodig om het oorspronkelijke ornament, dat in de Tweede Wereldoorlog van de poort verdween, na te maken. De kunstenaar is al gevonden, de crowdfundingsactie loopt nog. "Het begon met een geintje en nu moeten we het maar eens goed afmaken," zegt Joop.

Vrijheidsbeeld

De heren hopen de ambassadeur morgen zelf even te spreken. "Hij komt om historie uit te wisselen met Amerika. Nou is het Vrijheidsbeeld iets te hoog voor ons, maar dit ornament laten we graag aan hem zien," vertelt Joop. "Een lege poort is maar een kaal ding, nu is het een plaatje, vinden wij!"