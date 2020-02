Wim en Joop willen historisch ornament terug op de poort in Naarden

NAARDEN - Het is een langgekoesterde wens van deze Naardenezen: het ornament terugbrengen op de Utrechtse Poort. Tijd voor een crowdfundingsactie dus. "Nu is het een zwaan met een gebroken vleugel en wij willen de poort weer een kroon geven."

Nu zetten ze zich in voor een iets duurzamere variant. Ze vonden een beeldend kunstenaar die het historische werk kan namaken, maar dat grapje kost zo'n 60.000 euro. "Daarom gaan we nu met de pet rond," vertelt Jelmer Kruyt van het Goois Democratisch Platform. Hij helpt Joop en Wim met de crowdfundingsactie . "We hopen een mooi bedrag op te halen onder Naardenezen en daarmee ook andere sponsoren te overtuigen," zegt hij.

Joop Kruijswijk en Wim Kloosterman speelden als kind veel op de - toen al ornamentloze - poort. "In onze jeugd hadden we eigenlijk al het plan: dat ornament moet terug," vertelt Joop. Samen met Wim strijdt hij nu voor de terugkeer van het kunstwerk. Ze bouwden er zelf al eens eentje van bezemstelen. "Hij heeft er al een paar keer op gestaan en mensen zijn er blij mee," vertelt Joop.

Het oorspronkelijke ornament verdween in de Tweede Wereldoorlog van de Utrechtse Poort. "Daar doen verschillende verhalen over de ronde," vertelt Joop. "Het zou van beton geweest zijn en daardoor zijn afgebrokkeld. Maar een andere optie - de meest waarschijnlijke - is dat het van zink was en door een groep baldadige jongeren in de vestinggracht is gegooid," aldus Joop.

Het is voor de beeldend kunstenaar daarom wel een beetje puzzelen om te achterhalen hoe het nieuwe ornament eruit moet gaan zien. "Er zijn wel foto's en tekeningen, maar niet heel gedetailleerd," vertelt Willem Noyons. "We baseren ons op stukken uit de archieven en komen met onze interpretatie aardig in de buurt."

Hij vindt het enthousiasme van Joop en Wim aanstekelijk. "Erg inspirerend om te zien. Het zou fantastisch zijn als het lukt, want daarmee krijgt Naarden een kers op de taart weer terug," aldus de kunstenaar.

Monumentenbezit is eigenaar van de vesting. Hieronder vertelt architectuurhistorica Lenneke Willemstein wat zij vinden van de plannen en over het onderzoek dat ze gedaan hebben naar het ornament.

