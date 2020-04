Grote stap voor gewenste terugkeer ornament op Naarder stadspoort

NAARDEN - Er moet nog heel wat geld worden opgehaald, maar toch is er afgelopen week een grote stap gezet naar de door Naarders gewenste terugkeer van een verloren ornament op de Utrechtse Poort, een van de toegangspoorten naar de oude vesting van Naarden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is positief over de plannen van de groep betrokken Naarders.

De terugkeer van het ornament op de Utrechtse Poort is een langgeskoesterde wens van veel Naarders. Tot het eind van de Tweede Wereldoorlog stond het ornament nog fier bovenop de stadpoort, maar daarna is het op mysterieuze wijze verdwenen.

Maar nu moet het ornament dus terugkeren. De kar wordt getrokken door Joop Kruijswijk en Wim Kloosterman. Ze speelden als kind al op de toen al ornamentloze Utrechtse Poort. Het ornament geeft de Utrechtse Poort volgens hen meer historisch cachet. Er loopt al tijden een crowdfunding, waarvoor nog niet voldoende geld is opgehaald. Maar zelfs als dat wel al zo was, was het nog maar de vraag of het ornament wel terugmocht keren op de historische stadspoort. Dat mag niet zomaar.

Hoopgevende brief

Deze week plofte er echter een hoopgevende brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de mat. De beleidsbepalers zien de terugkeer van het monument ook wel zitten. "Het terugbrengen van het ornament zorgt er voor dat het oorspronkelijke beeld van de poort weer wordt hersteld en de poort weer een centrale bekroning krijgt zoald bedoeld door de architect", zo staat in de brief te lezen. "Ondanks dat het een reconstructie betreft, ben ik van overtuiging dat het monument hiermee aan betekenis en kwaliteit kan winnen."

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt dat de Naarders al een goed begin hebben gemaakt met de reconstructie van het monument, want dat moet er wel net zo uit gaan zien als het destijds was. Wel moet er beter onderzoek worden gedaan naar hoe het ornament er bijvoorbeeld van de achterkant uitzag. Als dat ook lukt, er nieuw ornament wordt gemaakt, lijkt niets de terugkeer nog in de weg te staan.

Nu het geld nog

De volgende stap is voldoende geld ophalen. Tot nu toe staat er een bedrag van 2.500 euro op de rekening. Er moet in totaal zo'n 60.000 euro worden opgehaald.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte over het ornament: