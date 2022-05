Talent Maxim Dekker verlengt contract en sluit aan bij eerste elftal van AZ

"Dit is een heel mooi moment voor mijn familie en mijzelf", zegt Dekker op de website van AZ. "Helemaal nu ik ook officieel word toegevoegd aan de A-selectie. Het is de afgelopen jaren vrij snel met me gegaan, vooral sinds ik bij Jong AZ speel. De tweede seizoenshelft was ik een vaste waarde. Daarnaast speelde ik in de Youth League en ook dat ging me goed af. De laatste weken mocht ik al iedere dag meetrainen bij de A-selectie en dat ik nu ook definitief word toegevoegd aan de selectie is helemaal mooi."

Max Huiberts, directeur voetbalzaken, is blij dat een talent van de jeugdopleiding de stap naar het eerste maakt. "Hij laat zien dat hij zich op ieder niveau goed aanpast en daar kwaliteit levert. Hij is dan ook één van de spelers die komend seizoen definitief doorstroomt naar het eerste team. Dat heeft hij zelf afgedwongen en wij denken dat hij er klaar voor is.”

De voetballer uit Rijsenhout streek in 2017 neer bij de jeugdopleiding van AZ. Tot dusverre speelde hij 25 wedstrijden bij Jong AZ en in alle Youth League-wedstrijden startte hij in de basis. Afgelopen week won hij met AZ Onder 18 de KNVB-Beker.