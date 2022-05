Ajacied Ryan Gravenberch volgt ploeggenoot Mazraoui en tekent bij Bayern München

Gravenberch is de tweede speler die deze zomer de overstap van Amsterdam naar Zuid-Duitsland maakt. Eerder tekende Noussair Mazraoui al een contract bij Bayern München, dat zich de afgelopen tien jaar tot kampioen van Duitsland kroonde. Mazraoui was transfervrij en tekent een vierjarig contract bij Bayern München.

Met zijn 16 jaar en 130 dagen was Gravenberch in 2018 de jongste debutant ooit in het eerste elftal van Ajax. Als invaller kwam hij toen binnen de lijnen in de wedstrijd tegen PSV. In de daaropvolgende jaren speelde Gravenberch 103 officiële wedstrijden voor Ajax waarin hij twaalf keer scoorde en dertien assists gaf.