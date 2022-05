AZ-trainer Pascal Jansen vraagt meer concentratie en agressie in play-offs finale

Het wordt alles of niets voor AZ als het zondag in eigen huis aantreedt tegen Vitesse. De Alkmaarders moeten een 2-1 achterstand zien om te buigen om volgend jaar weer in Europa actief te zijn. "In de eindfase moeten we zorgvuldiger zijn", kijkt trainer Pascal Jansen vooruit op de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs .

AZ-trainer Pascal Jansen: "Maximale concentratie geëist" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Na een korte nacht stond Jansen met een gevoel dat AZ een gelijkspel mee had moeten nemen uit de Gelredome. In de 86e minuut schoot spits Loïs Openda de thuisploeg alsnog naar een 2-1 overwinning. "Ik denk dat eerder voor ons de tweede goal in de lucht hing, want wij hadden de controle. De scherpte richting Openda wordt negentig minuten lang gevraagd." Een aderlating voor AZ is de absentie van Owen Wijndal en het uitvallen Fredrik Midtsjö. Wijndal trainde weliswaar vandaag voor het eerst weer mee met de groep, maar blijft nog een twijfelgeval. "Mogelijk komt hij nog in beeld voor zondag", zegt Jansen. Midtsjö ondergaat later vandaag een MRI-scan. De middenvelder verliet het veld in de Gelredome met een hamstringblessure. Wijndal Het zou dus zomaar kunnen dat Owen Wijndal zondag zijn laatste wedstrijd voor AZ speelt of misschien al gespeeld heeft. De linksback wordt nadrukkelijk in beeld gebracht met een overstap naar Ajax. "De tijd zal het leren", houdt Jansen de kaken stijf op mekaar. Tekst loopt door onder de video

Vertrek Owen Wijndal aanstaande? "Niets om ons zorgen over te maken" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Voor AZ volstaat alleen winst om het seizoen te laten slagen. De doelstelling van de Alkmaarders is Europees voetbal bewerkstelligen. Dat betekent wel dat AZ tegen Vitesse een 2-1 achterstand moet ombuigen voor een plek in de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd in Alkmaar begint zondag om 14.30 uur.