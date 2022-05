'Gebrek aan volwassenheid' nekt AZ opnieuw: "Beter de wedstrijd lezen"

Weer kreeg AZ in de laatste minuten van de wedstrijd de deksel op de neus. In Arnhem verloor de ploeg van trainer Pascal Jansen met 2-1 na een treffer in de 86e minuut van Loïs Openda. "We krijgen denk ik teveel doelpunten tegen", stelt Jordy Clasie.

Jordy Clasie mist het scherpe verdedigen en ziet verkeerde keuzes - NH Sport / Stephan Brandhorst

Volgens Clasie was AZ de betere ploeg met meer kansen en meer balbezit. Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson waren voor rust al dichtbij een treffer, maar raakten respectievelijk de lat en de paal. "Het is allemaal heel leuk voor de statistieken, maar uiteindelijk verlies je. De manier waarop is doodzonde", stelt Clasie, die met een fraaie volley de gelijkmaker op het scorebord zette.

Quote "We krijgen denk ik teveel doelpunten tegen" AZ-speler jordy clasie

Net als vorige week in Heerenveen verspeelde AZ in de slotfase een voorsprong. Toen kreeg het team twee treffers om de oren. In Arnhem werd dat 'slechts' beperkt tot één. "Toch kwam het goed", zegt Hatzidiakos als een boer met kiespijn. Het gevoel in de kleedkamer was volgens de Griekse centrale verdediger dan ook heel dubbel. Tekst loopt door onder de video.

AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos: "Iedereen baalt" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Opnieuw moet AZ de schade in eigen huis zien te repareren. Tegen Heerenveen lukte dat met succes (2-0 winst). Zondag om 14.30 uur trapt AZ in eigen stadion af voor de finale van de play-offs. De Alkmaarders moeten winnen om volgend seizoen in Europa actief te zijn.