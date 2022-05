Verrassende namen in Oranje-selectie: Bruno Martins Indi en Jerdy Schouten

Martins Indi maakt voor het eerst in vijf jaar deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. Tijdens de WK-eindronde van 2014 speelde de 34-voudig international vrijwel alle wedstrijden. Zijn huidige teamgenoten Jordy Clasie en Owen Wijndal, die wel deel uitmaakten van de voorselectie, zijn er niet bij.

Van Telstar naar Oranje

Opvallend is de naam van Jerdy Schouten. De oud-speler van Telstar is er dus voor het eerst bij. De in Spijkenisse geboren voetballer belandde via ADO Den Haag in het seizoen '17/18 bij Telstar. Hij maakte direct indruk en vertrok na 37 basisplaatsen (4 goals) de zomer erna naar toenmalig eredivisionist Excelsior. Ook in Rotterdam werd hij basisspeler, waarna het Italiaanse Bologna hem naar de serie A lokte. Inmiddels is Schouten bezig aan zijn derde seizoen.

Oud-AZ spits Vincent Janssen (17 interlands/7 doelpunten) die tot ieders verrassing in de voorselectie belandde, is door Louis van Gaal eveneens opgeroepen. Janssen voetbalt sinds 2019 in Mexico en kwam voor het laatst in 2017 in actie voor Oranje.