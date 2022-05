Uitgefloten AZ'er Hatzidiakos zinspeelt op vertrek: "Nieuwe prikkels en omgeving goed voor mij"

"Ik heb de ambitie om een stap te maken", zegt Hatzidiakos nadat AZ met 2-1 verloor op bezoek bij Vitesse. De centrale verdediger is een vaste waarde bij de Alkmaarders en sinds kort ook bij de Griekse nationale ploeg. "We moeten zien wat er gaat gebeuren."

Hatzidiakos is bezig aan zijn twaalfde jaar in Alkmaarse dienst. "Voor mij zou het moeilijk zijn om AZ te verlaten, maar ik heb ook ambities als speler. Dan wil je nieuwe prikkels en een nieuwe omgeving. Ik denk dat dat heel goed voor mij gaat zijn."

Het zou dus goed kunnen dat Hatzidiakos aanstaande zondag tegen Vitesse zijn laatste wedstrijd in het AZ-shirt speelt. De Alkmaarders moeten dan aan de bak om volgend jaar in Europa actief te zijn. Gisteren verloor AZ in Arnhem met 2-1 van Vitesse waardoor alleen winst volstaat voor een plek in de tweede voorronde van de Conference League.