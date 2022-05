Definitief geen referendum over aanpassen afstandsnorm tussen windmolens en huizen

Er komt geen referendum over het aanpassen van de afstandsnorm tussen windmolens en huizen. Nu mogen de molens niet dichter dan 600 meter bij woningen staan, maar als het aan de Provinciale Staten ligt, komt daar verandering in. Actiegroep Windalarm diende een verzoek in voor een referendum, maar dat is afgewezen.

De provincie benadrukt dat een referendum alleen kan gaan over een geheel besluit, zoals de Omgevingsverordening 2022, en niet over een deel daar van.

Volgens de provincie is een aanpassing van de afstandsnorm nodig om de energietransitie te versnellen. Daarnaast heeft Noord-Holland momenteel al extra regels rondom het windmolenbeleid bovenop de landelijke regels, vertelde Anouk Gielen van GroenLinks gisteren aan NH Nieuws. "Zoals bijvoorbeeld de 600-meterregel. We willen deze extra regels afschaffen, zodat ook Noord-Holland zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie kan nemen."

Teleurgesteld

Joost de Groot van Windalarm is teleurgesteld en hoopt dat de politiek op andere manieren 'tot reden gebracht kan worden'. "Het is heel bijzonder dat partijen als D66 zelfs tegen een referendum stemmen", vertelt hij op NH Radio.

Volgens hem heeft de politiek de mond vol van een nieuwe bestuurscultuur, maar doet de mening van de burger er toch niet toe. "We zagen in het debat dat veel partijen geen referendum willen omdat ze bang zijn dat de klimaatdoelen niet gehaald worden. Maar hierin zit de aanname van de politici dat je de doelen alleen kunt halen als windmolens dichterbij woning dan 600 meter mogen komen. Dat is niet zo."

De actiegroep gaat zich beramen op andere stappen: "Maar het liefst willen we met de politiek op een normale manier in discussie."