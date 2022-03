Windmolens belemmeren zeezeilers in vrijheid: 'Het is nu al slalommen'

Het kabinet heeft volgens de NOS plannen om miljarden te investeren in nieuwe windparken op de Noordzee. Het is de bedoeling dat er tot 2030 10,7 gigawatt aan vermogen bij komt. Dat is meer dan een verdubbeling van de huidige hoeveelheid. De 10,7 gigawatt komt neer op 750 tot 800 windmolens.

"Waar je vroeger in een rechte lijn van IJmuiden naar Engeland kan varen, is het nu meer slalommen"

Rob Bonte van de Zeezeilers van Marken weet niet voldoende van de huidige kabinetsplannen, maar hij kan wel iets zeggen over de windmolenparken die er al zijn. "Waar je vroeger in een rechte lijn van IJmuiden naar Engeland kan varen, is het nu meer slalommen", vertelt hij. "De laatste tien jaar is dat moeilijker geworden." Ook in Engeland staan windmolenparken voor de kust. Afgelopen twee jaar gingen de tocht van Zeezeilers naar Engeland niet door vanwege de brexit, maar dit jaar staat de overtocht weer op de planning.

Vrijheid

Of de windmolens dicht op de kust staan of wat verder ervanaf maakt voor de zeilers weinig verschil. "Het is leuk dat je ze dan vanaf het strand niet ziet, maar wij leggen natuurlijk behoorlijke afstanden af", vertelt Bonte. "Technisch gezien zijn de windmolenparken makkelijk te omzeilen, maar het plezier van het zeilen wordt een stuk minder. Routes worden langer en het is nu al een uitdaging bepaalde dingen te mijden."

Bonte vertelt dat zeilers een soort vrijheid hadden op zee. "De zee is niet meer van ons, het stukje natuur is behoorlijk geplaveid", schetst hij. "Je hebt windmolenparken, boorplatforms, verkeerscontroles, ankergebieden. Je vrijheid wordt behoorlijk ingeperkt op die manier en je wordt behoorlijk in de gaten gehouden." Er moet nu meer vooraf geregeld worden, keuzes kunnen niet meer onderweg gemaakt worden.

Het is een gevoel dat Marinus van Sijdenborgh de Jong, van het tijdschrift Zeilen, herkent. "Als je aan het zeilen bent, wil je het liefst gewoon een beetje de ruimte hebben. Het feit dat er windparken liggen, maakt al dat je grote obstakels hebt, waar je omheen moet varen."

Eerder dit jaar raakte het schip Julietta D op drift tijdens storm Corrie na een aanvaring met een olietanker. Het schip dobberde enige tijd stuurloos rond in een windmolenpark in de Noordzee.