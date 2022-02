Bekijk hier spectaculaire beelden vanuit de helikopter tijdens reddingsactie Julietta D

Dat het gisteren kantje boord was voor de bemanning van de Julietta D is inmiddels wel duidelijk. Het vrachtschip kwam voor de kust van IJmuiden in botsing met een olietanker tijdens storm Corrie, waarna er water de machinekamer in liep. De bemanning moest halsoverkop geëvacueerd worden, en uit beelden die zijn gedeeld door de Kustwacht blijkt dat dat nog best een opgave was.

Spectaculaire beelden vanuit reddingshelikopter Kustwacht - Kustwacht / NHV Helicopters

Het schip was compleet stuurloos en was nogal in beweging door de hoge golven en harde wind. Helden van de Kustwacht en NHV Helicopters wist de bemanning op tijd van het schip te krijgen.

De Julietta D, een 190 meter lang vrachtschip, heeft enige tijd stuurloos rondgedobberd in een windmolenpark in de Noordzee. Vandaag is het schip weggesleept naar de haven van Rotterdam. Het schip is in ieder geval tegen een transformatorplatform gebotst, het is niet duidelijk of er nog meer schade is in het windmolenpark. NH Nieuws sprak gisteren al met een schipper van de KNRM, wiens dag in het teken stond van de reddingsoperatie. Volgens hem was het een pittige operatie, met golven tussen de vijf en acht meter hoog.