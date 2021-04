Zonneparken en windmolens: in 2030 staan ze op deze plekken

Waar worden de komende jaren zonneparken en windmolens gebouwd? Die vraag is een stuk concreter geworden. De 'Regionale Energiestrategieën', ofwel de RES, zijn gisteren gepresenteerd. Hierin staan de gebieden waar mogelijk de zonne- en windparken komen. Odile Rasch, programmamanager bij de RES vertelt dat het een kwestie van jaren is voordat ze er dan ook echt zijn, maar ze ziet het zonnig in. "In 2030 hebben we alles staan."

Vandaag zijn voor Noord en Zuid-Holland de 'RES 1.0' gepubliceerd. In 2030 moet er in Noord-Holland 6,3 TWh (terawattuur) aan duurzame energie worden opgewekt en voor Nederland gaat het in totaal om 35 TWh. Nu wekken we voor Noord-Holland al 2,1 TWh duurzame energie op. Om het wat behapbaarder te maken, met 1 TWh kun je ongeveer 400.000 woningen van duurzame energie voorzien.

In de hele provincie zijn er plannen voor in totaal 78 zoekgebieden voor plekken waar zonnepanelen worden geplaatst of windturbines terechtkomen. Voor NH-Zuid gaat het om 32 zoekgebieden, voor NH-Noord om 46. Volgens Rasch is een zoekgebied nog geen vaststaand feit. "Je moet deze zien als een vlek, dus geen stip op de kaart, zoals bij een projectlocatie. Het zijn ruim genomen gebieden waarbinnen nog gezocht wordt voor de juiste plaats voor een zonneweide of een windturbine."

Klimaatakkoord

De Regionale Energiestrategie (RES) volgt op het klimaatakkoord van juni 2019. Daarin is afgesproken dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot naar de helft moet terugbrengen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Daarnaast is afgesproken dat in 2030 70 procent van onze energie duurzaam moet worden opgewekt, door middel van wind- en zonne-energie.

Voor de RES is Nederland opgedeeld in 30 restregio's, waarin Noord-Holland is opgesplitst in twee energieregio's: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Hier kijken ze naar hoe en waar de wind- en zonne-energie in deze regio's het beste kan worden opgewekt. Ook kijken die energieregio's hoe huizen en gebouwen van het aardgas af kunnen.

En dat gaat de goede kant op, althans op papier. Volgens de programmamanager wordt met de RES het klimaatdoel ruimschoots behaald. "Het conceptbod van de 30 restregio's telde al ver op boven de 35 TWh. Op papier is het doel al behaald en daar is al rekening gehouden met de onzekerheid."

Protest tegen zoekgebieden

Dat er een strategie is, er plannen zijn en er een tijdlijn gemaakt is, betekent niet dat er geen ruimte meer is voor de bewoners van de regio's om hun zegje te doen. "Als mensen het idee hebben van oh jeetje, het is nu besloten, dat is dus niet zo. De omwonenden hebben een stem." En die lieten zij ook gelden de afgelopen maanden, wat tot felle discussie leidde. Onder andere over de locaties van windmolens in Amsterdam of bijvoorbeeld over het zoekgebied van een zonnepark in Bergen.

Sommige mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen over het geluid en anderen hebben meer problemen met de slagschaduw die windmolens kunnen veroorzaken. Volgens Rasch vinden mensen het vooral lastig dat hun leefomgeving veranderd. "Mensen hechten erg aan wat ze hebben en verandering is moeilijk. Dat zijn gesprekken die je moet voeren."