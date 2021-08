Vissers protesteren bij windmolenpark langs de Afsluitdijk

Vissers uit heel Nederland kwamen vandaag samen om te protesteren tegen milieumaatregelen en de bouw van windmolenparken. Door deze ontwikkelingen voelen de vissers zich beperkt in de uitoefening van hun beroep, zonder dat ze er over mee kunnen praten.

Vroeg in de ochtend verzamelde een groep kotters van Texel en Wieringen zich bij de Stevinsluis in Den Oever om als één vloot naar de Afsluitdijk te varen. De protestactie van Eendracht Maakt Kracht (EMK), een actiegroep van vissers moet de aandacht vestigen op de lastige positie van de vissers. Dirk Kraak, voorzitter van EMK, geeft aan dat het nog niet zo makkelijk is om de neuzen dezelfde kant op te krijgen: “Normaal ben je elkaars concurrent en heeft een garnalenvisser andere belangen dan een grote Noordzeekotter. Daarom vind ik het mooi om te zien dat er nu zo’n grote groep vissers hier samen is.”

Noodklok

Het protest bestond uit een vlootschouw, waarbij de vissersvloten uit Friesland en Noord-Holland langs elkaar voeren. Vervolgens verzamelden de kotters zich vlak voor de dijk voor het actiemoment. Na een aantal toespraken volgde een schouwspel van rook, lichtkogels en het luide geschal van de scheepshoorns van de verschillende kotters. Aan wal werd de noodklok geluid. Martijn van den Berg, bestuurslid van het EMK, vindt het niet raar dat er zoveel vissers zijn samengekomen: “Het water staat de vissers aan de lippen. Door allerlei maatregelen is ons visgebied steeds verder ingeperkt en kunnen we er eigenlijk niet over meepraten bij de politiek.”

De vissers zijn niet tegen klimaatmaatregelen of de bouw van windmolens, maar willen dat er eerst onderzoek komt naar de invloed van de bouw van windturbines op de Noordzee en het IJsselmeer. Van der Berg: “Wij merken dat de vissen zich anders gedragen sinds de komst van de windmolens en als dat gevolgen heeft op de visstand dan is dat een slechte zaak. Je kunt niet het ene probleem oplossen en tegelijkertijd een ander probleem creëren.”

Onderzoek van Deltares naar windparken in de Noordzee loopt nog en het instituut is dus voorzichtig met conclusies. De bouw van windturbines op zee heeft waarschijnlijk invloed op het mariene biosysteem, maar er zijn aanwijzingen dat het zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben.