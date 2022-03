Onderzoek wijst uit: huizen in de buurt van windmolens dalen iets in waarde

Uit vandaag verschenen onderzoek van TNO blijkt dat huizen binnen een straal van 2.5 kilometer rond een windmolen gemiddeld 3,8 procent aan waarde verliezen. Vooral in de gemeenten in het noorden van onze provincie speelt dat een rol: in Den Helder staat bijvoorbeeld zo'n 90 procent van de woningen binnen 2.5 kilometer van een windmolen.

Tussen 2020 en 2030 zullen er naar verwachting ruim 1.400 windturbines op het land bij komen. Die energietransitie heeft positieve gevolgen, maar ook negatieve: omwonenden hebben vaak last van het gezoem, een veranderend uitzicht en nu blijkt dus ook dat de waarde van hun huizen daalt.

Het aantal woningen dat in heel Nederland in de buurt van windturbines staat zal van bijna 900.000 in 2020 tot ruim 1.6 miljoen in 2030 stijgen. In 2030 zal er volgens het onderzoek dan ook sprake zijn van een totaal waardeverlies van ongeveer 15,5 miljard euro. De sterke toename van het waardeverlies wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door twee ontwikkelingen: het aantal turbines neemt toe waardoor ze vaker dichter op de huizen staan, en de nieuwe turbines zijn gemiddeld hoger dan de bestaande turbines.

Opmerkelijk is dat er grote verschillen zijn tussen het effect dat windturbines hebben op de waarde van de woningen. Zo veroorzaakt 10 procent van de windturbines samen 67 procent van het totale relatieve waardeverlies. Deze windturbines staan voornamelijk in de Randstad.

Noordelijke gemeenten

De gemeenten in Noord-Holland waar dit het meest speelt zijn Den Helder en Hollands Kroon. Hier staan respectievelijk 90.6 procent en 84.6 procent van de woningen binnen een straal van 2.5 kilometer om een windturbine. In deze gemeenten zijn er echter geen plannen om de komende 10 jaar windturbines bij te bouwen, wat betekent dat de daling van de huizenprijzen beperkt blijft.

In gemeente Diemen staat op dit moment geen enkele woning binnen 2.5 kilometer van een windturbine, maar zijn er juist wél plannen om nieuwe windmolens neer te zetten. Daardoor verwacht TNO dat in 2030 zo'n 62 procent van de woningen binnen die straal valt. Ook in Amsterdam wordt verwacht dat het aantal woningen in de buurt van een windturbine met zo'n 11.4 procent toeneemt.