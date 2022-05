Inwoners willen inspraak over windmolens: "Zeker weten dat gezondheid gewaarborgd is"

Vanmiddag diende actiegroep Windalarm een referendumverzoek in bij de Provinciale Staten van Noord-Holland. De groep wil dat inwoners van de provincie inspraak krijgen over een besluit dat de 'afstandsnorm' van windmolens tot huizen en natuurgebieden wil verkleinen. "Wij als bewoners willen zeker weten dat de gezondheid gewaarborgd is", aldus Joost de Groot van Windalarm.

AT5 / Luuk Koenen

Windmolens binnen 600 meter van waar je woont: nu mag dat nog niet, maar als het aan de Provinciale Staten ligt kan dat straks wel. Volgens de provincie is dat nodig om de energietransitie te versnellen. Daarnaast heeft Noord-Holland momenteel al extra regels rondom het windmolenbeleid bovenop de landelijke regels, vertelt Anouk Gielen van GroenLinks aan NH Nieuws. "Zoals bijvoorbeeld de 600 meter regel. Wij willen deze extra regels afschaffen, zodat ook Noord-Holland zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie kan nemen." Maar daar is niet iedereen even blij mee. Kritiek van medici "We willen de overheid oproepen om de gezondheid van omwonenden serieus te nemen en te wachten met het doorvoeren van deze maatregel tot er meer duidelijk is over de gevolgen van wonen naast windmolens", legt De Groot namens Windalarm uit. "Medici zijn ook kritisch over deze beslissing, ze bevelen meer onderzoek aan want er kunnen nog geen goede conclusies getrokken worden." Volgens De Groot gaat het daar mis, de overheid beweert dat het niet bewezen is dat wonen naast windmolens schadelijk is, terwijl bewoners weer beweren dat het ook niet bewezen is dat het niet schadelijk is. "De enige onderzoeken die nu zijn gedaan worden uitgevoerd door ingenieursbureaus, die vaak ook nog eens belangen hebben bij dit soort windmolenparken."

Quote "Veel partijen willen superstrenge regels bij windmolens tegen de overlast, maar stemmen tegelijkertijd wel voor het uitbreiden van snelwegen" anouk gielen, groenlinks

"Verschillende groepen Noord-Hollanders zijn tegen de komst van de windmolens om allerlei verschillende redenen. De een is bang dat vogels zich doodvliegen tegen de molens, de ander wil geen windmolens dicht bij huis vanwege gezondheidsredenen of geluidshinder", legt FvD gedeputeerde Joyce Vastenhouw uit. Forum steunt de actiegroep Windalarm, mede omdat zij sowieso geen wind op land willen opwekken. Coalitiepartij GroenLinks wil wel op die manier groene stroom opwekken en ziet tevens tegenstrijdigheden in de beargumentering van de oppositiepartijen. "Veel partijen willen superstrenge regels bij windmolens tegen de overlast, maar stemmen tegelijkertijd wel voor het uitbreiden van snelwegen", merkt Gielen op. "Wij willen heel graag meer windmolens, maar wel op plekken waar het veilig is en met de minste overlast." 'Politieke onwil' Een jaar geleden werd ook al geprobeerd om een referendum te organiseren voer de afstandsnorm, maar dat verzoek werd afgewezen. Het besluit was volgens de coalitiepartijen in de Provinciale Staten van 'spoedeisend belang' voor de provincie en wilde daarom doorgaan met de plannen. Ze zouden niet langer op zich kunnen laten wachten. "We hebben doelstellingen vastgesteld in het klimaatakkoord en het is belangrijk dat wij daar aan voldoen en doorgaan daarmee", zei Amélie Strens van D66 destijds tegen NH Nieuws. Volgens Vastenhouw is dat onzin, omdat er ondertussen nog niets concreets uitgevoerd en er zou volgens haar zelfs sprake zijn van politieke onwil. Daar is Gielen van GroenLinks het niet mee eens. "We hebben juist ontzettend veel stappen gezet", licht ze toe. "We werken harder dan ooit aan de energietransitie, maar dat is gewoon een superlang proces."