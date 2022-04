Plan windmolens bij Marken op losse schroeven: "Gemiste kans, zeker nu"

Met de komst van vier nieuwe megawindmolens op de dijk bij Marken, kunnen alle 17.000 inwoners van Waterland in een klap energieneutraal zijn. Maar het idee is omstreden, bewoners van het voormalige eiland willen de turbines niet. Ook de grootste partij van de gemeente, Waterland Natuurlijk, is tegen. Voorstanders vinden het een gemiste kans.

"De windmolens zijn te groot, slecht voor de vogels en de oude windmolens gaan nog acht jaar mee", zo stelt Yvonne Gras van Waterland Natuurlijk. Momenteel staan er twee windmolens aan het begin van de dijk. De vier nieuwe windmolens zouden veel meer stroom opleveren.

Gras is altijd al tegen de megawindmolens geweest, maar beseft wel dat er iets moet gebeuren om te zorgen dat iedereen genoeg stroom heeft. "We willen wel zonnepanelen, kijken naar waterstof en TEO (thermische energie) klinkt ook interessant." De komst van twee nieuwe windmolens, die de gemeente in één klap energieneutraal zouden maken, gaat Gras net een stap te ver.

Helemaal van de baan is het plan nog niet, want op dit moment onderhandelt ze voor een nieuwe coalitie in de gemeente met twee partijen die wel voor de windmolens zijn. Ook wordt er gekeken of er op een andere locatie kleinere windmolen kunnen worden neergezet.

Gemiste kans

"Iedereen wil groene energie, maar niet in de buurt, zeker een gemiste kans", zegt Wouter Tillemans van Coöperatie Windenergie Waterland. Het is voor hem wachten op de nieuwe coalitie. "Als de windmolens oud zijn en de politiek doet niets, dan moeten we kijken hoelang ze het volhouden", zegt hij over de twee turbines die er nu nog staan.

Het afgelopen jaar zijn er meerdere enquêtes gehouden onder bewoners over de nieuwe windmolens en dat leverde verschillende resultaten op. Een onafhankelijk onderzoek van de gemeente is mogelijk ook van de baan, als de nieuwe coalitie niet voor uitbreiding kiest.