Experts adviseren strengere geluidsnormen voor windmolens rond de stad

De gemeente zou bij het plaatsen van nieuwe windmolens moeten uitgaan van de geluidsnormen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, die strenger zijn dan de landelijke normen. Dat adviseren experts die in opdracht van de gemeenteraad onderzoek deden naar de gezondheidsrisico's.

De komst van nieuwe windmolens in en rond de stad is al enige tijd een heet hangijzer. Vorig jaar lieten inwoners van met name Noord massaal van zich horen tijden een inspraakavond over de gewijzigde plannen voor het plaatsen van windmolens. Om een deel van de zorgen weg te nemen, werden 'expertgroepen' ingezet waarin deskundigen zich onder meer bogen over de gevolgen van windturbines op de gezondheid en de natuur.

Geluidsnorm

De geluidsnorm van 45 decibel die de experts in hun rapport voorstellen, is strenger dan de bestaande landelijke norm van 47 decibel. Doordat die norm vorig jaar sneuvelde bij de Raad van State, moeten gemeenten voorlopig hun eigen afweging maken. Tot er nieuwe landelijke normen worden vastgesteld, vinden de experts dat de gemeente moet uitgaan van de norm van de WHO. De expertgroep beveelt een extra 'behoedzame normering' aan, omdat de wetenschappelijke kennis op onderdelen nog in ontwikkeling is.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) gaf vorige maand al te kennen geen voorstander te zijn van normen voor een minimale afstand tussen windmolens en woningen. In het eind vorig jaar gepubliceerde coalitieakkoord staat dat er heldere afstandsnormen voor de bouw van windturbines komen. Volgens Van Doorninck kan dat, hoewel het nog onduidelijk is aan welke afstandsnormen wordt gedacht, gevolgen hebben voor de windmolens in 'een dichtbevolkt gebied als Amsterdam'.

Geen afstandsnorm

De expertgroep adviseert om uit te gaan van een geluidsnorm en niet van een afstandsnorm. Volgens de experts wordt er met een norm voor geluidsbelasting 'het meest evenwichtig recht gedaan aan de noodzaak omwonenden te beschermen tegen de mogelijke effecten van windturbines'. De geluidsbelasting is namelijk niet alleen afhankelijk van afstand, maar ook van de ondergrond, eventuele obstakels en de windrichting.

Door windmolens voorlopig alleen te plaatsen op plekken waar de strengere geluidsnorm niet wordt overschreden, wordt volgens de experts recht gedaan aan de zorgen in de stad over de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines. Ook kan daarmee worden voorkomen dat plaatsingsbesluiten weer ongedaan moeten worden gemaakt als er landelijk strengere normen worden afgesproken.

Monitoring

Verder adviseren de experts dat er na plaatsing van windmolens goede monitoring moet komen om de eventuele impact op de leefomgeving zichtbaar te maken en het gesprek met omwonenden goed te kunnen voeren. Ze stellen voor om als startpunt van monitoring een meting uit te voeren zonder windmolens. Daaropvolgend moet periodiek worden gemonitord of de geluidsnorm niet wordt overschreden.