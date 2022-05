Honderden bij protestactie Schiphol: "Veelvliegers die klimaat kapot vliegen bereiken"

Op Schiphol en vijf andere Nederlandse luchthavens is vandaag actiegevoerd tegen de overlast en vervuiling van het vliegverkeer. Honderden omwonenden en activisten protesteerden op het Jan Dellaertplein voor Schiphol Plaza, terwijl in de vertrekhal opnieuw tienduizenden vakantiegangers lang in de rij stonden voor hun vluchten. De organisatie wil naast de politiek en luchtvaartsector ook die groep bereiken.

De manifestatie 'Krimp de luchtvaart' werd behalve op Schiphol tegelijkertijd ook op Rotterdam-The Hague Airport, Eindhoven Airport, Groningen Airport Eelde, Maastricht-Aachen Airport en Lelystad Airport gehouden. Wat betreft de actievoerders kunnen Rotterdam, Groningen en Maastricht voorgoed dicht en wordt vakantieluchthaven Lelystad nooit geopend. Schiphol zou honderdduizenden vluchten moeten inleveren. Tij keren Op het plein voor Schiphol Plaza werd gesproken, gezongen en een stilteprotest van 5 minuten gehouden. De stilte begon om 12.05 uur, om symbolisch duidelijk te maken dat niet meer vijf voor twaalf is, maar eigenlijk al te laat om het tij van de opwarming van de aarde te keren. De actievoerders hebben ook een boodschap aan de politiek, de luchtvaartsector en de duizenden reizigers die elke dag de lange rijen van Schiphol trotseren. Het artikel gaat verder onder de video.

Initiatiefnemer Cor Mastwijk is namelijk niet onder de indruk van de lange rijen op Schiphol en gelooft ook niet dat zijn medestanders die voor krimp van de luchtvaart zijn in de minderheid zijn. "Het lijkt een heel grote groep als zo op Schiphol staan", zegt Mastwijk. "Maar die andere miljoenen mensen in Nederland die vliegen niet." "Het is maar een heel kleine groep veelvliegers die eigenlijk het klimaat kapot vliegt. Als we die mensen ook nog een beetje kunnen bereiken, dan denk ik dat het prima is", aldus Mastwijk. Kabinet houdt vast aan groei Dit jaar hakt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de knoop door over de toekomst van Schiphol. Vooralsnog wil het kabinet vasthouden aan de luchtvaartnota 2020-2050, waarin staat dat Schiphol meer groei kan verdienen, mits de overlast afneemt.