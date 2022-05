Winnie (69) protesteert dit weekend tegen het vliegverkeer: 'Tij moet snel keren'

De 69-jarige Winnie de Wit uit Assendelft gaat zaterdag de barricade op, want de vliegtuigoverlast van Schiphol loopt volgens haar de spuigaten uit. "Ik merk dat ik overprikkeld ben geraakt door alsmaar lawaai", benadrukt Winnie. De Assendelftse is dit weekend één van de sprekers tijdens de landelijke actiedag voor minder luchtvaart, die op Schiphol en vijf andere Nederlandse luchthavens wordt gehouden.

Het is de afgelopen jaren veel erger geworden volgens Winnie de Wit. De Assendelftse woont sinds '82 in het dorp en merkt dat het aantal vliegtuigen die overvliegen toeneemt. "Je raakt er gewoon verzenuwd onder", zegt Winnie. "Mijn zenuwen zijn aangetast."

"Ik heb 'oren op steeltjes' zoals ik het noem. Ik luister onbewust nauwkeurig of er gevaar dreigt. Dit betekent dat ik me rot schrik wanneer er op de telefoon van mijn man plotseling het geluid van een filmpje begint." De 69-jarige heeft ook last van verschillende gezondheidsklachten, zoals tinnitus, een hard storend geluid in haar oor, wat zij zelf wijt aan het harde geluid van de vliegtuigen.

Meer vliegverkeer

De overlast is volgens Winnie de afgelopen jaren erger geworden. "Het dorp is verpest door de luchtvaart", benadrukt ze. "Er wordt in de nacht meer gevlogen. Ik had een keer 114 vluchten in één nacht geteld." In die nacht gingen er volgens Winnie zo'n 85 vluchten tussen 5.00 en 7.00 uur 's ochtends.

Geen sterke toename nachtvluchten

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft op verzoek van NH Nieuws het aantal nachtvluchten boven Assendelft in 2019, 2020 en 2021 geanalyseerd. Volgens een woordvoerder blijkt daaruit dat ten opzichte van de vorige jaren in 2021 geen sterke toename te zien is in het aantal nachtvluchten boven Assendelft.

In februari, maart en mei van 2021 lag het aantal nachtvluchten iets hoger, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Polderbaan door baanonderhoud.