Gerda is vliegtuigoverlast spuugzat en start stickeractie: 'ook last? vliegherrie.nl'

Dat zul je net zien. Als de verslaggever langs komt, vliegt er geen toestel over. Maar Gerda Brasser uit Krommenie is het lawaai spuugzat. Dus: tijd voor actie, met stickers. Zodat iedereen klachten gaat melden op vliegherrie.nl.

"De vliegtuigen komen van links en van rechts over en dat duurt twee minuten en dan komt de volgende weer", zegt een man die van Gerda een sticker heeft gekregen. Een ander vraagt zich af of je er wel wat tegen kunt doen want ze komen toch wel over. Gerda legt uit dat het niet alleen het geluid is maar ook dat er enorm veel vuil mee naar beneden komt. "En het is gewoon gekkenwerk dat het zo lang achter elkaar door gaat."

"Het is gewoon niet te doen," vertelt Gerda over het lawaai. Op haar dagelijkse ronden door het dorp plakt ze de stickers op afvalcontainers, lantaarnpalen en deelt ze uit. Op de site van vliegherrie.nl worden alle klachten geregistreerd en dat moet gepromoot worden, vindt Gerda.

Vroeger kwam er wel eens een vliegtuig over. Nu komt er wel eens geen vliegtuig over.

Gerda neemt al jaren altijd haar vuilprikker mee buiten de deur. "Ze noemen mij hier ook Mevrouw Prik." Ook nu we op pad zijn voor de vliegherrie-stickers zwaait ze geoefend met haar prikstok door de straten. Geen peukje, wikkeltje of plastic snippertje ontsnapt aan haar oog. "Er is zoveel zwerfvuil. En hoeveel mondkapjes ik al niet opgeruimd heb? Tassen vol."

De stickers zitten in de tas en de voorraad is al bijna op. "Ik heb alweer een nieuwe bestelling de deur uit gedaan." Het tempo zit er fors in en haar hondje dartelt vrolijk om haar heen. Plotseling staat ze stil om een statement te maken. "Kijk", zegt ze, "vroeger kwam er wel eens een vliegtuig over. Nu komt er wel eens geen vliegtuig over".

In de winkelstraat van Krommenie zijn de meeste vuilcontainers al voorzien van een sticker. Alleen een rode prullenbak op het einde van de straat is nog maagdelijk. Behendig plakt ze weer een sticker erop. "Zo dat is er weer een."